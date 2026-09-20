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Душевая система Dorff Norma D0712000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система Dorff Norma D0712000 хром

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Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 1
Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 2
Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 3
Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 4
Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 5
Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 6
Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 7
Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 1
  • Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 2
  • Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 3
  • Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 4
  • Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 5
  • Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 6
  • Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 7
  • Душевая система Dorff Norma D0712000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
14 090 руб.  15 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680929
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.04х0.4х0.22
Вес, кг.
2.2

Описание товара Душевая система Dorff Norma D0712000 хром

Немецкое качество, современный дизайн и многофункциональность - набор качеств отличной душевой системы Norma. Стильные и большие квадратные лейки обеспечат комфортный напор воды, а слайдер ручного душа и крепление верхнего позволит настроить нужное положение. Хромированное покрытие душевой системы Norma прослужит долго, так как устойчиво в механическим повреждениям и коррозии. В комплекте два шланга с защитой от перекручивания: основной 1.5 м исоединительный 0.5 м.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Dorff Norma D0712000 хром




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
23 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Немецкое качество, современный дизайн и многофункциональность - набор качеств отличной душевой системы Norma. Стильные и большие квадратные лейки обеспечат комфортный напор воды, а слайдер ручного душа и крепление верхнего позволит настроить нужное положение. Хромированное покрытие душевой системы Norma прослужит долго, так как устойчиво в механическим повреждениям и коррозии. В комплекте два шланга с защитой от перекручивания: основной 1.5 м исоединительный 0.5 м.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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