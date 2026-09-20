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Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром

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Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 1
Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 7
Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 8
Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 7
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 8
  • Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680922
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.14
Вес, кг.
5

Описание товара Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром

Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter в матовом черном исполнении прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Большое количество форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, обеспечит вам расслабляющий эффект настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между смесителем и ручной лейкой - поворотом излива на 90 градусов. Угол наклона тропической лейки можно регулировать.

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Jupiter 977750000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter в матовом черном исполнении прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Большое количество форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, обеспечит вам расслабляющий эффект настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между смесителем и ручной лейкой - поворотом излива на 90 градусов. Угол наклона тропической лейки можно регулировать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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