Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510300 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Gala 953510300 черный
Душевая система Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Простая и минималистичная на первый взгляд, она чрезвычайно функциональна и удовлетворит даже самого искушенного пользователя. А полностью скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми. Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной, тропической лейкой и изливом плавным поворотом дивертора.
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