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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром

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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 1
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 2
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 3
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 4
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 5
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 6
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 7
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 8
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 9
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 10
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 11
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 1
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 2
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 3
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 4
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 5
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 6
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 7
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 8
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 9
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 10
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 11
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680887
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
4.2

Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром

Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. А наличие привычного излива помогает легко решать ряд гигиенических и бытовых задач.



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Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936510000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Описание
Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. А наличие привычного излива помогает легко решать ряд гигиенических и бытовых задач.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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