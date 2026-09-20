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Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром

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Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 1
Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 2
Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 3
Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 4
Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 5
Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 6
Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 1
  • Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 2
  • Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 3
  • Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 4
  • Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 5
  • Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 6
  • Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 590 руб.  7 200 руб. 
Начислим 396 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром
6 590 руб. -8%
7 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Размеры в упаковке, см
75х13х8
Вес, г.
900

Описание товара Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром

Ультра глянцевая поверхность и функциональность. Уникальное решение для вашей ванной комнаты. Душевая система легко впишется как в классический интерьер так и в ультрасовременное пространство. Симметричные формы и четкие грани привлекают к себе внимание с первого взгляда и задают динамику всему интерьеру. Усовершенствованный ручной душ с тремя режимами. Штанга длиной 700 мм можно установить на комфортной для вас высоте а широкий диаметр лейки 120 мм оптимален для водных процедур. Смеситель для ванны оснащен керамическим картриджем Light Flow который обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и напора.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Описание
Ультра глянцевая поверхность и функциональность. Уникальное решение для вашей ванной комнаты. Душевая система легко впишется как в классический интерьер так и в ультрасовременное пространство. Симметричные формы и четкие грани привлекают к себе внимание с первого взгляда и задают динамику всему интерьеру. Усовершенствованный ручной душ с тремя режимами. Штанга длиной 700 мм можно установить на комфортной для вас высоте а широкий диаметр лейки 120 мм оптимален для водных процедур. Смеситель для ванны оснащен керамическим картриджем Light Flow который обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и напора.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Damixa Eclipse 931001000 хром - этот товар вы можете купить по цене 6590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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