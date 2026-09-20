Весы напольные Kitfort КТ-845
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678403
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х30х3
Вес, кг.
1
Описание товара Весы напольные Kitfort КТ-845
Электронные напольные весы обеспечивают высокую точность измерения, что очень важно людям, следящим за своим весом. Весы КТ-845 представляют современное поколение «умных» весов, поскольку их можно подключить к приложению OKOK International, включив передачу данных через Bluetooth. Приложение выводит на экран телефона разные параметры биоимпедансного анализа: индекс массы тела, мышечную массу, процентное содержание воды и жира в организме и т.д.
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Электронные напольные весы обеспечивают высокую точность измерения, что очень важно людям, следящим за своим весом. Весы КТ-845 представляют современное поколение «умных» весов, поскольку их можно подключить к приложению OKOK International, включив передачу данных через Bluetooth. Приложение выводит на экран телефона разные параметры биоимпедансного анализа: индекс массы тела, мышечную массу, процентное содержание воды и жира в организме и т.д.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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