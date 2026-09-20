Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
17.8
Ширина, см
17.8
Угол рассеяния
10-40°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х19
Вес, г.
700
Описание товара Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit
Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit диаметром 17.8 см с сотовыми насадками предназначается для формирования направленного и равномерного светового потока от осветителей постоянного и импульсного света с байонетом Bowens. Рефлектор помогает сделать свет более направленным и контролируемым за счет ограничения светового потока и многократного переотражения от внутренней серебристой фактурной поверхности.
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Бренд
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
17.8
Ширина, см
17.8
Угол рассеяния
10-40°
Страна производитель
Китай
Рефлектор Falcon Eyes R-180HC Kit диаметром 17.8 см с сотовыми насадками предназначается для формирования направленного и равномерного светового потока от осветителей постоянного и импульсного света с байонетом Bowens. Рефлектор помогает сделать свет более направленным и контролируемым за счет ограничения светового потока и многократного переотражения от внутренней серебристой фактурной поверхности.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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