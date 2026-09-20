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Комплект колес KUPO KC-100G 30х30 купить с доставкой в Москве
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Комплект колес KUPO KC-100G 30х30

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Комплект колес KUPO KC-100G 30х30 - фото 1
Комплект колес KUPO KC-100G 30х30 - фото 2
Комплект колес KUPO KC-100G 30х30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект колес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10х10
  • Комплект колес KUPO KC-100G 30х30 - фото 1
  • Комплект колес KUPO KC-100G 30х30 - фото 2
  • Комплект колес KUPO KC-100G 30х30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675366
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Комплект колес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х18
Вес, кг.
3.6

Описание товара Комплект колес KUPO KC-100G 30х30

Колеса KUPO KC-100G 30х30 делают стойки передвижными, кроме того, они защищают пол и снижают шум на съемочной площадке. Благодаря им становится легче переставлять осветительные приборы. Это комплект состоит из трех колес диаметром 3-15/16 (100 мм), предназначенных для установки на квадратные ножки 3/16 (30 мм). Колеса оснащены тормозом с широкой педалью тормоза, который предотвращает их прокручивание, надежно фиксируя стойку на месте.

Отзывы о товаре Комплект колес KUPO KC-100G 30х30




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Комплект колес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10х10
Страна производитель
Китай
Описание
Колеса KUPO KC-100G 30х30 делают стойки передвижными, кроме того, они защищают пол и снижают шум на съемочной площадке. Благодаря им становится легче переставлять осветительные приборы. Это комплект состоит из трех колес диаметром 3-15/16 (100 мм), предназначенных для установки на квадратные ножки 3/16 (30 мм). Колеса оснащены тормозом с широкой педалью тормоза, который предотвращает их прокручивание, надежно фиксируя стойку на месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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