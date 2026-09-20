Фритюрница Kitfort КТ-6240
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667598
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
4
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
механическое
Количество емкостей
3
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
6 л
Габаритные размеры, см
25.2х29.1х38.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х26
Вес, кг.
5.85
Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-6240
Фритюрница КТ-6240 предназначена для приготовления продуктов в слое горячего масла. Прибор позволит приготовить любимые блюда дома, такие как картофель фри, пончики, куриные крылышки, а также жарить овощи, мясо и морепродукты в кляре и без. В крышке фритюрницы имеется окно, через которое вы сможете следить за готовностью блюда. Крышка прибора съёмная, что упрощает уход за фритюрницей. В крышке находится фильтр, который сдерживает распространение запаха и маслянистых испарений во время жарки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
4
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
механическое
Количество емкостей
3
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
6 л
Габаритные размеры, см
25.2х29.1х38.8
Страна производитель
Китай
Фритюрница КТ-6240 предназначена для приготовления продуктов в слое горячего масла. Прибор позволит приготовить любимые блюда дома, такие как картофель фри, пончики, куриные крылышки, а также жарить овощи, мясо и морепродукты в кляре и без. В крышке фритюрницы имеется окно, через которое вы сможете следить за готовностью блюда. Крышка прибора съёмная, что упрощает уход за фритюрницей. В крышке находится фильтр, который сдерживает распространение запаха и маслянистых испарений во время жарки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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