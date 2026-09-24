Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350
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Характеристики
Описание товара Электромагнитный замок Falcon Eye FE-L350
Умные замки Falcon Eye представляют собой современное решение для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Эти устройства сочетают в себе передовые технологии и высокую надежность, предлагая вам удобство и уверенность в защите вашего имущества. Одной из ключевых характеристик умных замков Falcon Eye является наличие индикатора состояния двери, который позволяет вам быстро и легко проверить, закрыта ли дверь. Это обеспечивает дополнительный уровень контроля и спокойствия, особенно в ночное время или при длительном отсутствии. Сила удержания умных замков Falcon Eye составляет 350 кг, что гарантирует надежную фиксацию двери и препятствует любым попыткам несанкционированного доступа. Эта высокая прочность делает замки идеальными для использования в самых различных условиях, обеспечивая безопасность как в частных, так и в коммерческих помещениях. Кроме того, бренд Falcon Eye славится своим вниманием к деталям и качеству исполнения, что подтверждается долговечностью и стабильной работой их продукции. Выбирая умные замки от Falcon Eye, вы вкладываете в безопасность и технологичность, которые соответствуют современным стандартам защиты.
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