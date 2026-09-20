Бак расширительный Джилекс 18 литров
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Баки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Баки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х27
Вес, кг.
4.7
Описание товара Бак расширительный Джилекс 18 литров
Расширительный бак Джилекс 7818 используется для компенсации температурного расширения в системе и стабилизации давления. Бак выполнен из углеродистой стали с пластмассовым колпачком и резиновой мембраной внутри. Оснащен резьбовым штуцером. Резиновая мембрана имеет ступенчатую расширяющуюся форму.
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Расширительный бак Джилекс 7818 используется для компенсации температурного расширения в системе и стабилизации давления. Бак выполнен из углеродистой стали с пластмассовым колпачком и резиновой мембраной внутри. Оснащен резьбовым штуцером. Резиновая мембрана имеет ступенчатую расширяющуюся форму.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Бак расширительный Джилекс 18 литров - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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