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Грабли большие 21 см купить с доставкой в Москве
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Грабли большие 21 см

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Грабли большие 21 см - фото 1
  • Грабли большие 21 см - фото 2
  • Грабли большие 21 см - фото 3
  • Грабли большие 21 см - фото 4
  • Грабли большие 21 см - фото 5
  • Грабли большие 21 см - фото 6
  • Грабли большие 21 см - фото 7
  • Грабли большие 21 см - фото 8
  • Грабли большие 21 см - фото 9
  • Грабли большие 21 см - фото 10
  • Грабли большие 21 см - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662270
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Характеристики

Бренд
Нордпласт
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х3
Вес, г.
29

Описание товара Грабли большие 21 см

Вся продукция компании НОРДПЛАСТ изготавливается из отличного прочного пластика без вредных примесей. Грабли незаменимы для детской игры в песочнице. Игрушка не потрескается в процессе эксплуатации, а края зубчиков не имеют зазубрин и абсолютно безопасны даже для самых маленьких.

Отзывы о товаре Грабли большие 21 см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Нордпласт
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Вся продукция компании НОРДПЛАСТ изготавливается из отличного прочного пластика без вредных примесей. Грабли незаменимы для детской игры в песочнице. Игрушка не потрескается в процессе эксплуатации, а края зубчиков не имеют зазубрин и абсолютно безопасны даже для самых маленьких.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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