Грабли большие 21 см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662270
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х3
Вес, г.
29
Описание товара Грабли большие 21 см
Вся продукция компании НОРДПЛАСТ изготавливается из отличного прочного пластика без вредных примесей. Грабли незаменимы для детской игры в песочнице. Игрушка не потрескается в процессе эксплуатации, а края зубчиков не имеют зазубрин и абсолютно безопасны даже для самых маленьких.
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Вся продукция компании НОРДПЛАСТ изготавливается из отличного прочного пластика без вредных примесей. Грабли незаменимы для детской игры в песочнице. Игрушка не потрескается в процессе эксплуатации, а края зубчиков не имеют зазубрин и абсолютно безопасны даже для самых маленьких.
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