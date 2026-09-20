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Выжигание.Доска для выжигания и росписи"Зимний лес" купить с доставкой в Москве
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Выжигание.Доска для выжигания и росписи"Зимний лес"

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Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 1
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Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 4
Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 5
Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 6
Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 7
Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 8
Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
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  • Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 2
  • Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 3
  • Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 4
  • Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 5
  • Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 6
  • Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 7
  • Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 8
  • Выжигание.Доска для выжигания и росписи&quot;Зимний лес&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662218
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
дерево
Комплектация
доска для выжигания с риусоком
Особенности
прибор для выжигания в комплект не входит
Дополнительно
размер кубика 21x29 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х22х1
Вес, г.
106

Описание товара Выжигание.Доска для выжигания и росписи"Зимний лес"

Набор для творчества Десятое Королевство Выжигание Зимний лес 4750 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Доски для выжигания сделаны из высококачественной сертифицированной фанеры (2/2 по российской или В/В по международной классификации). Рисунок нанесен с одной стороны методом шелкографии и по уровню сложности предполагает наличие определенных навыков выжигания у ребенка или помощи родителей. Творческий процесс выжигания развивает мелкую моторику рук, внимание, усидчивость и фантазию. После выжигания контуров рисунок можно раскрасить красками, карандашами или фломастерами.

Отзывы о товаре Выжигание.Доска для выжигания и росписи"Зимний лес"




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
дерево
Комплектация
доска для выжигания с риусоком
Особенности
прибор для выжигания в комплект не входит
Дополнительно
размер кубика 21x29 см
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Десятое Королевство Выжигание Зимний лес 4750 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Доски для выжигания сделаны из высококачественной сертифицированной фанеры (2/2 по российской или В/В по международной классификации). Рисунок нанесен с одной стороны методом шелкографии и по уровню сложности предполагает наличие определенных навыков выжигания у ребенка или помощи родителей. Творческий процесс выжигания развивает мелкую моторику рук, внимание, усидчивость и фантазию. После выжигания контуров рисунок можно раскрасить красками, карандашами или фломастерами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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