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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662218
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Описание товара Выжигание.Доска для выжигания и росписи"Зимний лес"
Набор для творчества Десятое Королевство Выжигание Зимний лес 4750 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Доски для выжигания сделаны из высококачественной сертифицированной фанеры (2/2 по российской или В/В по международной классификации). Рисунок нанесен с одной стороны методом шелкографии и по уровню сложности предполагает наличие определенных навыков выжигания у ребенка или помощи родителей. Творческий процесс выжигания развивает мелкую моторику рук, внимание, усидчивость и фантазию. После выжигания контуров рисунок можно раскрасить красками, карандашами или фломастерами.
Набор для творчества Десятое Королевство Выжигание Зимний лес 4750 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Доски для выжигания сделаны из высококачественной сертифицированной фанеры (2/2 по российской или В/В по международной классификации). Рисунок нанесен с одной стороны методом шелкографии и по уровню сложности предполагает наличие определенных навыков выжигания у ребенка или помощи родителей. Творческий процесс выжигания развивает мелкую моторику рук, внимание, усидчивость и фантазию. После выжигания контуров рисунок можно раскрасить красками, карандашами или фломастерами.
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