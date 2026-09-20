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Бластер водный (длина 32см) "Рыжий дракон" в пакете купить с доставкой в Москве
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Бластер водный (длина 32см) "Рыжий дракон" в пакете

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Бластер водный (длина 32см) &quot;Рыжий дракон&quot; в пакете
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662098
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х21х7
Вес, г.
175

Описание товара Бластер водный (длина 32см) "Рыжий дракон" в пакете

Водяной пистолет станет отличным развлечением для детей в жаркую летнюю погоду. Водное оружие выполнено из прочного и безопасного материала ярких цветов и им невероятно просто пользоваться. Заполните резервуар водой, оттягивая поршень назад, и начинайте стрелять! При надавливании на поршень устройство выстреливает струей воды. Большой резервуар обеспечит достаточный запас воды для длительных перестрелок. Такая игрушка не только порадует малыша, но и поможет ему совершенствовать мелкую моторику и координацию движений. С водным оружием ваш малыш сможет устроить настоящее водное сражение!

Отзывы о товаре Бластер водный (длина 32см) "Рыжий дракон" в пакете




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Страна производитель
Китай
Описание
Водяной пистолет станет отличным развлечением для детей в жаркую летнюю погоду. Водное оружие выполнено из прочного и безопасного материала ярких цветов и им невероятно просто пользоваться. Заполните резервуар водой, оттягивая поршень назад, и начинайте стрелять! При надавливании на поршень устройство выстреливает струей воды. Большой резервуар обеспечит достаточный запас воды для длительных перестрелок. Такая игрушка не только порадует малыша, но и поможет ему совершенствовать мелкую моторику и координацию движений. С водным оружием ваш малыш сможет устроить настоящее водное сражение!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бластер водный (длина 32см) "Рыжий дракон" в пакете - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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