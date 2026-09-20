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371001 Набор для выжигания Белый клык купить с доставкой в Москве
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371001 Набор для выжигания Белый клык

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371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 1
371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 2
371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 3
371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 4
371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
  • 371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 1
  • 371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 2
  • 371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 3
  • 371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 4
  • 371001 Набор для выжигания Белый клык - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661825
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Характеристики

Бренд
Фантазёр
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
металл, пластик
Комплектация
выжигательный аппарат, сменные насадки, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
150

Описание товара 371001 Набор для выжигания Белый клык

Набор для творчества Фантазёр Набор для выжигания Белый клык 371001 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор для выжигания это современный выжигательный аппарат со сменными насадками. Данный набор для творчества развивает мелкую моторику, пространственное мышление, воображение, творческие способности и внимание. С помощью прибора для выжигания, у Вас есть возможность создавать красивые, интересные рисунки на деревянной поверхности. В набор входят две фанерки, одна с нанесенным контуром рисунка (портрет волка на фоне холмов), а вторая пустая, для самостоятельного нанесения рисунка. Вам достаточно будет нанести рисунок на поверхность, выбрать нужную насадку и начать выжигать. Используя различные насадки, наклоняя поверхность под различным углом, можно добиться того, что Ваш рисунок станет более объемным, а тонировка сделает картину более выразительной, подчеркнет фактуру дерева. Готовую картинку можно раскрасить цветными карандашами, фломастерами или акриловыми красками. Покройте готовую работу лаком, он придаст работе законченный вид. (Лак в набор не входит).

Отзывы о товаре 371001 Набор для выжигания Белый клык




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Характеристики
Бренд
Фантазёр
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
металл, пластик
Комплектация
выжигательный аппарат, сменные насадки, упаковка
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Фантазёр Набор для выжигания Белый клык 371001 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор для выжигания это современный выжигательный аппарат со сменными насадками. Данный набор для творчества развивает мелкую моторику, пространственное мышление, воображение, творческие способности и внимание. С помощью прибора для выжигания, у Вас есть возможность создавать красивые, интересные рисунки на деревянной поверхности. В набор входят две фанерки, одна с нанесенным контуром рисунка (портрет волка на фоне холмов), а вторая пустая, для самостоятельного нанесения рисунка. Вам достаточно будет нанести рисунок на поверхность, выбрать нужную насадку и начать выжигать. Используя различные насадки, наклоняя поверхность под различным углом, можно добиться того, что Ваш рисунок станет более объемным, а тонировка сделает картину более выразительной, подчеркнет фактуру дерева. Готовую картинку можно раскрасить цветными карандашами, фломастерами или акриловыми красками. Покройте готовую работу лаком, он придаст работе законченный вид. (Лак в набор не входит).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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