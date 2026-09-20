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217002 Гончар Подсвечники/8* купить с доставкой в Москве
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217002 Гончар Подсвечники/8*

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217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 1
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217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 6
217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
  • 217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 1
  • 217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 2
  • 217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 3
  • 217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 4
  • 217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 5
  • 217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 6
  • 217002 Гончар Подсвечники/8* - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661818
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Характеристики

Бренд
Фантазёр
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для творчества
Материал
пластик, глина
Комплектация
гончарный круг с электрическим мотором, настоящая голубая глина, скульптурный стек, руководство по изготовлению двух вазочек, упаковка
Особенности
готовые глиняные изделия можно обжигать в печи
Дополнительно
вес комплекта 835 г
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
150

Описание товара 217002 Гончар Подсвечники/8*

Набор для творчества Фантазёр Гончар Подсвечники/8 217002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. «Гончар» научит вашего малыша старейшему ремеслу на планете и познакомит с принципом работы гончарного круга. Технология почти не изменился за последние 4 000 лет, с тех пор как в Древнем Египте с помощью гончарного круга делали посуду для правителей и простонародья. Но жизнь все-таки не стоит на месте, поэтому гончарный круг «Фантазер» оснащен небольшим моторчиком, что позволяет формовать вазу или кувшин обеими руками. Работа с глиной развивает художественные способности, воображение и мелкую моторику. Кроме того, многие специалисты рекомендуют ее как арт-терапию

Отзывы о товаре 217002 Гончар Подсвечники/8*




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Характеристики
Бренд
Фантазёр
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для творчества
Материал
пластик, глина
Комплектация
гончарный круг с электрическим мотором, настоящая голубая глина, скульптурный стек, руководство по изготовлению двух вазочек, упаковка
Особенности
готовые глиняные изделия можно обжигать в печи
Дополнительно
вес комплекта 835 г
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Фантазёр Гончар Подсвечники/8 217002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. «Гончар» научит вашего малыша старейшему ремеслу на планете и познакомит с принципом работы гончарного круга. Технология почти не изменился за последние 4 000 лет, с тех пор как в Древнем Египте с помощью гончарного круга делали посуду для правителей и простонародья. Но жизнь все-таки не стоит на месте, поэтому гончарный круг «Фантазер» оснащен небольшим моторчиком, что позволяет формовать вазу или кувшин обеими руками. Работа с глиной развивает художественные способности, воображение и мелкую моторику. Кроме того, многие специалисты рекомендуют ее как арт-терапию
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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