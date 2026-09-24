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Наручные часы Q&Q QC07-001 купить с доставкой в Москве
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Наручные часы Q&Q QC07-001

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Наручные часы Q&amp;Q QC07-001
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
розовое золото
Цвет циферблата
белый
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
розовое золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
2 380 руб.  5 135 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наручные часы Q&Q QC07-001
2 380 руб. -54%
5 135 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Q&Q
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
розовое золото
Механизм
кварц
Вставка
кристаллы
Стекло
минеральное
Водозащита
WR30
Отображение времени
аналоговый
Цвет циферблата
белый
Цифры
метки
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
розовое золото
Материал ремешка/браслета
металл
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100

Описание товара Наручные часы Q&Q QC07-001

Женские наручные часы Q&Q представляют собой идеальное сочетание элегантности и функциональности, созданное для современных женщин, которые ценят стиль и надежность. Эти часы оснащены высокоточным кварцевым механизмом, который обеспечивает бесперебойную и точную работу, а также длительный срок службы. Часы заключены в прочный корпус с круглой формой, который обрамляет сияющий циферблат с аналоговым отображением времени. Минеральное стекло защищает циферблат от царапин и повреждений, обеспечивая долговечность и безупречный внешний вид. Изюминкой дизайна являются изысканные стразы, которые добавляют нотку роскоши и блеска. Браслет из нержавеющей стали с PVD покрытием не только прочен и устойчив к коррозии, но и придаёт часам современных оттенок. Водозащита уровня WR30 позволяет не беспокоиться во время дождя или случайных брызг. Произведенные всемирно признанным японским брендом Q&Q, эти наручные часы отражают высокий уровень качества и внимания к деталям, что делает их идеальным выбором для тех, кто ищет гармонию между классикой и модными тенденциями.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Наручные часы Q&Q QC07-001




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Q&Q
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
розовое золото
Механизм
кварц
Вставка
кристаллы
Стекло
минеральное
Водозащита
WR30
Отображение времени
аналоговый
Цвет циферблата
белый
Развернуть
Цифры
метки
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
розовое золото
Материал ремешка/браслета
металл
Страна производитель
Япония
Описание
Женские наручные часы Q&Q представляют собой идеальное сочетание элегантности и функциональности, созданное для современных женщин, которые ценят стиль и надежность. Эти часы оснащены высокоточным кварцевым механизмом, который обеспечивает бесперебойную и точную работу, а также длительный срок службы. Часы заключены в прочный корпус с круглой формой, который обрамляет сияющий циферблат с аналоговым отображением времени. Минеральное стекло защищает циферблат от царапин и повреждений, обеспечивая долговечность и безупречный внешний вид. Изюминкой дизайна являются изысканные стразы, которые добавляют нотку роскоши и блеска. Браслет из нержавеющей стали с PVD покрытием не только прочен и устойчив к коррозии, но и придаёт часам современных оттенок. Водозащита уровня WR30 позволяет не беспокоиться во время дождя или случайных брызг. Произведенные всемирно признанным японским брендом Q&Q, эти наручные часы отражают высокий уровень качества и внимания к деталям, что делает их идеальным выбором для тех, кто ищет гармонию между классикой и модными тенденциями.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наручные часы Q&Q QC07-001 - купить по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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