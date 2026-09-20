Рубанок EPN7582NHG 5133000352 Ryobi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659819
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
31.5
Мощность
750 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
22
Комплектация
рубанок, ключ, приспособление для выборки четверти, пылесборник, кейс
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-2
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х24
Вес, кг.
5.47
Описание товара Рубанок EPN7582NHG 5133000352 Ryobi
Электрический рубанок Ryobi EPN7582NHG выполнен в изящном дизайне, внешний вид инструмента понравится покупателям. Но вас привлекут и его технические характеристики, удается осуществлять обработку материалов и быстрое строгание. Ширина для срезания – 82 мм, глубина – 2 мм. Выброс стружки в Ryobi EPN7582NHG может происходить в левую или правую сторону, в зависимости от ваших пожеланий. Создана продвинутая система сбора пыли, используется особый мешок для ее хранения. Вам больше не придется думать о необходимости тщательной уборки рабочего места.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
31.5
Мощность
750 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
22
Комплектация
рубанок, ключ, приспособление для выборки четверти, пылесборник, кейс
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Развернуть
Глубина строгания, мм
0-2
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Электрический рубанок Ryobi EPN7582NHG выполнен в изящном дизайне, внешний вид инструмента понравится покупателям. Но вас привлекут и его технические характеристики, удается осуществлять обработку материалов и быстрое строгание. Ширина для срезания – 82 мм, глубина – 2 мм. Выброс стружки в Ryobi EPN7582NHG может происходить в левую или правую сторону, в зависимости от ваших пожеланий. Создана продвинутая система сбора пыли, используется особый мешок для ее хранения. Вам больше не придется думать о необходимости тщательной уборки рабочего места.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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