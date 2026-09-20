Рубанок EPN6082CHG 5133000350 Ryobi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659818
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
18
Мощность
600 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
18
Комплектация
рубанок, 2 TCT ножа, мешок-пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ, коробка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-1.5
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х18
Вес, кг.
3.67
Описание товара Рубанок EPN6082CHG 5133000350 Ryobi
Рубанок RYOBI EPN6082CHG – легковесное устройство в 3,1 кг с мощностью в 600 Вт и количеством оборотов 16 000 в минуту подходит для обработки и выравнивания небольших деревянных заготовок и легких досок. Глубина выборки паза в 8 мм позволяет снимать толстую фаску в один заход. При необходимости к рубанку RYOBI EPN6082CHG можно подключить строительный пылесос, который избавит плотника от хлопот с мусором. Модель эргономична и сбалансирована, поэтому не утомляет руки даже при продолжительной работе. Гарантийный срок эксплуатации изделия, обещанный создателями, составляет двенадцать месяцев.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
18
Мощность
600 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Ширина, см
18
Комплектация
рубанок, 2 TCT ножа, мешок-пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ, коробка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Развернуть
Глубина строгания, мм
0-1.5
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Рубанок RYOBI EPN6082CHG – легковесное устройство в 3,1 кг с мощностью в 600 Вт и количеством оборотов 16 000 в минуту подходит для обработки и выравнивания небольших деревянных заготовок и легких досок. Глубина выборки паза в 8 мм позволяет снимать толстую фаску в один заход. При необходимости к рубанку RYOBI EPN6082CHG можно подключить строительный пылесос, который избавит плотника от хлопот с мусором. Модель эргономична и сбалансирована, поэтому не утомляет руки даже при продолжительной работе. Гарантийный срок эксплуатации изделия, обещанный создателями, составляет двенадцать месяцев.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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