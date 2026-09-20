Лобзик RJS850K 5133002217 Ryobi
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (дерево)
20
Мах толщина пропила (металла)
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
20
Мах толщина пропила (металла)
85
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
23
Частота движения пилки
3100 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
36х31х9
Вес, кг.
3.46
Описание товара Лобзик RJS850K 5133002217 Ryobi
Лобзик Ryobi RJS850K 5133002217 имеет 4 режима маятникового хода. Максимальная глубина пропила по дереву составляет 85мм, за счет чего увеличивается функциональность инструмента. Скобовидная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу оператора. Модель поставляется в чемодане, что повышает удобство хранения и транспортировки. Механизм быстрой фиксации полотна повышает скорость работы за счет быстрой смены оснастки без использования дополнительных инструментов. Сдув стружки с линии пропила Эластичное покрытие для уверенного хвата
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (дерево)
20
Мах толщина пропила (металла)
85
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
23
Частота движения пилки
3100 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Лобзик Ryobi RJS850K 5133002217 имеет 4 режима маятникового хода. Максимальная глубина пропила по дереву составляет 85мм, за счет чего увеличивается функциональность инструмента. Скобовидная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу оператора. Модель поставляется в чемодане, что повышает удобство хранения и транспортировки. Механизм быстрой фиксации полотна повышает скорость работы за счет быстрой смены оснастки без использования дополнительных инструментов. Сдув стружки с линии пропила Эластичное покрытие для уверенного хвата
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