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Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574

5 Отзывы
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Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 1
Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 2
Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 3
Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 4
Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
2
  • Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 4
  • Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659773
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х3
Вес, кг.
4.15

Описание товара Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574

Гайковерт Ryobi R18IW3-120S с тремя скоростями и возможностью плавной регулировки оборотов имеет импульсный режим, который позволяет выполнять операции с высоконагруженным крепежом без большого ответного усилия на рукоятке. Ударный инструмент развивает крутящий момент до 400 Н*м и имеет патрон-квадрат 1/2 для фиксации оснастки, предназначенной для работы с гайками, болтами, винтами и иным крепежом



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские

Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574

Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, мощный хорошая комплектация, но аккумулятор по характеристикам заявленным и фактически не совпадает.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2024
Николай Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гайковерт. Со своей задачей справляется на ура. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Со сменой колес га 3й скорости справляется хорошо. Но нужен аккум 4 Ач. На стройке 6+ мм саморезы залетают в дерево как по масолу только треск стоит. Какой адаптер под биты не пробовал - все бьют. так что как универсальный инструмент не очень удобен.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Василий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
На солярисе колесные гайки откручивает на третьей скорости, для этого и брал. Смазка в нутри есть.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2021
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
в услових сервиса уже отработал 2 месяца, нареканий нет



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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
1
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт Ryobi R18IW3-120S с тремя скоростями и возможностью плавной регулировки оборотов имеет импульсный режим, который позволяет выполнять операции с высоконагруженным крепежом без большого ответного усилия на рукоятке. Ударный инструмент развивает крутящий момент до 400 Н*м и имеет патрон-квадрат 1/2 для фиксации оснастки, предназначенной для работы с гайками, болтами, винтами и иным крепежом


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, мощный хорошая комплектация, но аккумулятор по характеристикам заявленным и фактически не совпадает.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2024
Николай Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гайковерт. Со своей задачей справляется на ура. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Со сменой колес га 3й скорости справляется хорошо. Но нужен аккум 4 Ач. На стройке 6+ мм саморезы залетают в дерево как по масолу только треск стоит. Какой адаптер под биты не пробовал - все бьют. так что как универсальный инструмент не очень удобен.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Василий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
На солярисе колесные гайки откручивает на третьей скорости, для этого и брал. Смазка в нутри есть.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2021
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
в услових сервиса уже отработал 2 месяца, нареканий нет


Гайковерт аккумуляторный Ryobi One+ R18IW3-120S 5133003574 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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