Подставка для планшета Baseus Desktop Biaxial Grey (LUSZ000113)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%1 520 руб. 2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставка
Дополнительно
настольная
Особенности
вращение на 360 град.
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х6
Вес, г.
300
Описание товара Подставка для планшета Baseus Desktop Biaxial Grey (LUSZ000113)
Настольная подставка для планшета диагональю до 13 шириной до 220 мм. Двухосная складная конструкция способна выдерживать нагрузку без вреда для себя и не теряя устойчивости. Мягкие силиконовые накладки обеспечивают устойчивость гаджета. Благодаря бесступенчатой регулировке достаточно удобно и легко изменять положение подставки и выбирать угол обзора. Вы сможете использовать подставку для работы, просмотра видеоматериалов и любых других задач. Выполнена подставка из высокопрочного металла.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подставка
Дополнительно
настольная
Особенности
вращение на 360 град.
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Настольная подставка для планшета диагональю до 13 шириной до 220 мм. Двухосная складная конструкция способна выдерживать нагрузку без вреда для себя и не теряя устойчивости. Мягкие силиконовые накладки обеспечивают устойчивость гаджета. Благодаря бесступенчатой регулировке достаточно удобно и легко изменять положение подставки и выбирать угол обзора. Вы сможете использовать подставку для работы, просмотра видеоматериалов и любых других задач. Выполнена подставка из высокопрочного металла.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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