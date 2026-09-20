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Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP купить с доставкой в Москве
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Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP

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Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 1
Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 2
Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 3
Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 4
Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 5
Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 6
Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 7
Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
220
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
53
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653869
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
220
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х11х11
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP

Артикул № 1023743 Falcon Eyes R-Line 515 3DP – профессиональный штатив со съемной видеоголовкой, рассчитан для использования с цифровыми камерами весом до 5 кг. Подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и других.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
220
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
53
Страна производитель
Китай
Описание
Артикул № 1023743 Falcon Eyes R-Line 515 3DP – профессиональный штатив со съемной видеоголовкой, рассчитан для использования с цифровыми камерами весом до 5 кг. Подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и других.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Falcon Eyes R-Line 515 3DP - по цене 9440 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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