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Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) купить с доставкой в Москве
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Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485)

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Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 1
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 2
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 3
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 4
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 5
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 6
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 7
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 8
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 9
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 10
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 11
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 12
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 13
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 14
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 15
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 16
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 17
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 18
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 19
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 20
Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 1
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 2
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 3
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 4
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 5
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 6
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 7
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 8
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 9
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 10
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 11
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 12
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 13
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 14
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 15
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 16
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 17
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 18
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 19
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 20
  • Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651081
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставка
Дополнительно
регулировка наклона от 15 до 100 град.
Особенности
противоскользящая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
115

Описание товара Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485)

Эта настольная мини-подставка для планшета обеспечивает безопасное и надежное крепление для ваших смартфонов и планшетов. Разумный выбор, чтобы перевести мобильное устройство в портретный или альбомный режим и дать вашим рукам отдохнуть, когда вы смотрите видео, читаете или общаетесь по телефону.

Отзывы о товаре Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставка
Дополнительно
регулировка наклона от 15 до 100 град.
Особенности
противоскользящая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Эта настольная мини-подставка для планшета обеспечивает безопасное и надежное крепление для ваших смартфонов и планшетов. Разумный выбор, чтобы перевести мобильное устройство в портретный или альбомный режим и дать вашим рукам отдохнуть, когда вы смотрите видео, читаете или общаетесь по телефону.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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