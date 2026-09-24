Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставка
Дополнительно
регулировка наклона от 15 до 100 град.
Особенности
противоскользящая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
115
Описание товара Подставка для планшета UGREEN цвет белый (30485)
Эта настольная мини-подставка для планшета обеспечивает безопасное и надежное крепление для ваших смартфонов и планшетов. Разумный выбор, чтобы перевести мобильное устройство в портретный или альбомный режим и дать вашим рукам отдохнуть, когда вы смотрите видео, читаете или общаетесь по телефону.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подставка
Дополнительно
регулировка наклона от 15 до 100 град.
Особенности
противоскользящая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Эта настольная мини-подставка для планшета обеспечивает безопасное и надежное крепление для ваших смартфонов и планшетов. Разумный выбор, чтобы перевести мобильное устройство в портретный или альбомный режим и дать вашим рукам отдохнуть, когда вы смотрите видео, читаете или общаетесь по телефону.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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