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Мобильный телефон teXet TM-D400 Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон teXet TM-D400 Black

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Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 1
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 2
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 3
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 4
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 5
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 6
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 7
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 8
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 9
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 10
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 11
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 12
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 13
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 14
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 15
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 16
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 17
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 18
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 19
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 20
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 21
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 22
Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 1
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 2
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 3
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 4
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 5
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 6
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 7
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 8
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 9
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 10
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 11
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 12
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 13
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 14
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 15
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 16
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 17
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 18
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 19
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 20
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 21
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 22
  • Мобильный телефон teXet TM-D400 Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649973
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Характеристики

Бренд
TeXet
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон teXet TM-D400 Black

Мобильный телефон кнопочный TM-D400 имеет компактные размеры, а корпус обладает классом защиты IP54 и укреплён алюминиевыми рёбрами по бокам. Устройство оснащено ЖК-экраном 1.77 дюйма и аккумулятором на 1500 мАч, что позволяет быть на связи до 6-7 часов. TM-D400 выпускается в двух цветовых решениях - черный и зелёный. Телефон не имеет камеры и не поддерживает BT, благодаря чему устройство можно использовать на службе в войсках, или работе на режимных объектах с высокой степенью информационной безопасности. Кроме того, устройство работает в сетях 2G и поддерживает все основные функции как аудио/видео плеер, диктофон, FM-радио, органайзер т. д.

Отзывы о товаре Мобильный телефон teXet TM-D400 Black




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Характеристики
Бренд
TeXet
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Мобильный телефон кнопочный TM-D400 имеет компактные размеры, а корпус обладает классом защиты IP54 и укреплён алюминиевыми рёбрами по бокам. Устройство оснащено ЖК-экраном 1.77 дюйма и аккумулятором на 1500 мАч, что позволяет быть на связи до 6-7 часов. TM-D400 выпускается в двух цветовых решениях - черный и зелёный. Телефон не имеет камеры и не поддерживает BT, благодаря чему устройство можно использовать на службе в войсках, или работе на режимных объектах с высокой степенью информационной безопасности. Кроме того, устройство работает в сетях 2G и поддерживает все основные функции как аудио/видео плеер, диктофон, FM-радио, органайзер т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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