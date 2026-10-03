Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
100
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645295
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караоке, подставка для телефона, регулировка громкости микрофона, режим PowerBank, усиление низких частот, функция быстрой зарядки
Назначение
домашняя
Ширина, см
31.3
Комплектация
колонка, документация, кабель питания
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
100
Количество полос
3
Входы
AUX, микрофон, гитара
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х42х40
Вес, кг.
19
Описание товара Минисистема Sony SRS-XP700 черный 100Вт USB BT
Домашняя аудиосистема Sony SRS-XP700 в корпусе черного цвета позволит наслаждаться всенаправленным живым звуком любого музыкального стиля. Ее можно установить вертикально на полу или горизонтально на тумбе, столе или полке. Высококачественный пластик, из которого сделан корпус аудиосистемы, исключает малейшее искажение звука. А значит, и высокие, и низкие частоты будут воспроизводиться максимально чисто. Передние и задние ВЧ-динамики обеспечивают наполнение помещения высококачественным звуком. В домашней аудиосистеме Sony SRS-XP700 поддерживается функция MEGA BASS, которая позволяет настраивать басы в зависимости от ритмичности музыки. Разноцветная подсветка поможет создать атмосферу вечеринки. А для подключения к аудиосистеме аудионосителей используется USB-порт или беспроводная технология Bluetooth. Также на ее корпусе есть разъемы для подключения гитары и микрофона, превращающие колонку в усилитель или караоке. Удобная ручка делает портативную аудиосистему мобильной: вы сможете легко перемещать ее по всему дому или квартире.
караоке, подставка для телефона, регулировка громкости микрофона, режим PowerBank, усиление низких частот, функция быстрой зарядки
Назначение
домашняя
Ширина, см
31.3
Комплектация
колонка, документация, кабель питания
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
100
Количество полос
3
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Входы
AUX, микрофон, гитара
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя аудиосистема Sony SRS-XP700 в корпусе черного цвета позволит наслаждаться всенаправленным живым звуком любого музыкального стиля. Ее можно установить вертикально на полу или горизонтально на тумбе, столе или полке. Высококачественный пластик, из которого сделан корпус аудиосистемы, исключает малейшее искажение звука. А значит, и высокие, и низкие частоты будут воспроизводиться максимально чисто. Передние и задние ВЧ-динамики обеспечивают наполнение помещения высококачественным звуком. В домашней аудиосистеме Sony SRS-XP700 поддерживается функция MEGA BASS, которая позволяет настраивать басы в зависимости от ритмичности музыки. Разноцветная подсветка поможет создать атмосферу вечеринки. А для подключения к аудиосистеме аудионосителей используется USB-порт или беспроводная технология Bluetooth. Также на ее корпусе есть разъемы для подключения гитары и микрофона, превращающие колонку в усилитель или караоке. Удобная ручка делает портативную аудиосистему мобильной: вы сможете легко перемещать ее по всему дому или квартире.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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