Умный выключатель Aqara (WS-EUK03)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выключатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%3 870 руб. 6 386 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643489
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Выключатель
Дополнительно
таймер
Количество клавиш
2
Материал
ABS пластик, металл, пластик
Монтаж
скрытый
Номинальное напряжение
250 В
Номинальный ток
8
Особенности
Подключение к смартфону
Тип крепления
винтовое крепление
Управление
нажимная кнопка
Цвет
белый
Экосистема
Aqara Home, Умный дом Яндекса
Коммутируем. Мощность
2000
Ориентация монтажа
горизонтальная
Тип накладки
клавиша двойная
Тип напряжения
постоянный ток (DC)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х28
Вес, г.
200
Описание товара Умный выключатель Aqara (WS-EUK03)
Обновлённые умные выключатели Aqara монтируются вместо обычных в стандартный круглый подрозетник. Версия выключателя «with neutral» требует подключения к нейтральному проводу, и обладает расширенным функционалом: статистика потребления электричества, память состояния и защита от перегрузки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Aqara
Тип товара
Выключатель
Дополнительно
таймер
Количество клавиш
2
Материал
ABS пластик, металл, пластик
Монтаж
скрытый
Номинальное напряжение
250 В
Номинальный ток
8
Особенности
Подключение к смартфону
Тип крепления
винтовое крепление
Управление
нажимная кнопка
Цвет
белый
Развернуть
Экосистема
Aqara Home, Умный дом Яндекса
Коммутируем. Мощность
2000
Ориентация монтажа
горизонтальная
Тип накладки
клавиша двойная
Тип напряжения
постоянный ток (DC)
Страна производитель
Китай
Обновлённые умные выключатели Aqara монтируются вместо обычных в стандартный круглый подрозетник. Версия выключателя «with neutral» требует подключения к нейтральному проводу, и обладает расширенным функционалом: статистика потребления электричества, память состояния и защита от перегрузки.
Смотрите также: Умные замки, Умные лампы, Умные розетки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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