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Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 641780
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Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние, 641780

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Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень Область применения:&nbsp;для кожи головы Эффект:&nbsp;стимуляция роста волос Комплектация:&nbsp;Дарсонваль, 5 насадок&nbsp; Количество насадок, шт:&nbsp;5 Количество насадок, в штуках:&nbsp;5 Регулировка напряжения:&nbsp;Нет Цвет корпуса:&nbsp;зеленый Источник питания:&nbsp;сеть Страна-производитель:&nbsp;Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 063 руб.  4 376 руб. 

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В наличии
Код товара: 641780
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Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние
3 063 руб. -30%
4 376 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gezatone
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень Область применения:&nbsp;для кожи головы Эффект:&nbsp;стимуляция роста волос Комплектация:&nbsp;Дарсонваль, 5 насадок&nbsp; Количество насадок, шт:&nbsp;5 Количество насадок, в штуках:&nbsp;5 Регулировка напряжения:&nbsp;Нет Цвет корпуса:&nbsp;зеленый Источник питания:&nbsp;сеть Страна-производитель:&nbsp;Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Количество насадок
5
Комплектация
аппарат, 5 стеклянных электродов: грибок, капля, лепесток, расческа, Т-образная насадка
Назначение
для лица, для волос
Область применения
тело, лицо, кожа головы
Особенности
регулировка интенсивности
Принцип работы
микротоки
Эффект
очищающий, разглаживающий, стимулирующий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х6
Вес, кг.
1.22

Описание товара Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние

Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green
Причина уценки: после ремонта (замена платы ЦБ)
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:

  • Тип: дарсонваль
  • Тип насадки: гребень
  • Область применения: для кожи головы
  • Эффект: стимуляция роста волос
  • Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок 
  • Количество насадок, шт: 5
  • Количество насадок, в штуках: 5
  • Регулировка напряжения: Нет
  • Цвет корпуса: зеленый
  • Источник питания: сеть
  • Страна-производитель: Россия
Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;

Отзывы о товаре Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Gezatone
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип:&nbsp;дарсонваль Тип насадки:&nbsp;гребень Область применения:&nbsp;для кожи головы Эффект:&nbsp;стимуляция роста волос Комплектация:&nbsp;Дарсонваль, 5 насадок&nbsp; Количество насадок, шт:&nbsp;5 Количество насадок, в штуках:&nbsp;5 Регулировка напряжения:&nbsp;Нет Цвет корпуса:&nbsp;зеленый Источник питания:&nbsp;сеть Страна-производитель:&nbsp;Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Количество насадок
5
Комплектация
аппарат, 5 стеклянных электродов: грибок, капля, лепесток, расческа, Т-образная насадка
Назначение
для лица, для волос
Область применения
тело, лицо, кожа головы
Особенности
регулировка интенсивности
Принцип работы
микротоки
Эффект
очищающий, разглаживающий, стимулирующий
Страна производитель
Китай
Описание
Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green
Причина уценки: после ремонта (замена платы ЦБ)
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
  • Тип: дарсонваль
  • Тип насадки: гребень
  • Область применения: для кожи головы
  • Эффект: стимуляция роста волос
  • Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок 
  • Количество насадок, шт: 5
  • Количество насадок, в штуках: 5
  • Регулировка напряжения: Нет
  • Цвет корпуса: зеленый
  • Источник питания: сеть
  • Страна-производитель: Россия
Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние – стоимость товара 3063 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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