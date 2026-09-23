Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние, 641780
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип: дарсонваль Тип насадки: гребень Область применения: для кожи головы Эффект: стимуляция роста волос Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок Количество насадок, шт: 5 Количество насадок, в штуках: 5 Регулировка напряжения: Нет Цвет корпуса: зеленый Источник питания: сеть Страна-производитель: Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%3 063 руб. 4 376 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
2 954 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
2 954 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 641780
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 063 руб. -30%
4 376 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип: дарсонваль Тип насадки: гребень Область применения: для кожи головы Эффект: стимуляция роста волос Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок Количество насадок, шт: 5 Количество насадок, в штуках: 5 Регулировка напряжения: Нет Цвет корпуса: зеленый Источник питания: сеть Страна-производитель: Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Количество насадок
5
Комплектация
аппарат, 5 стеклянных электродов: грибок, капля, лепесток, расческа, Т-образная насадка
Назначение
для лица, для волос
Область применения
тело, лицо, кожа головы
Особенности
регулировка интенсивности
Принцип работы
микротоки
Эффект
очищающий, разглаживающий, стимулирующий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х6
Вес, кг.
1.22
Описание товара Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние
Причина уценки: после ремонта (замена платы ЦБ)
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Тип: дарсонваль
- Тип насадки: гребень
- Область применения: для кожи головы
- Эффект: стимуляция роста волос
- Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок
- Количество насадок, шт: 5
- Количество насадок, в штуках: 5
- Регулировка напряжения: Нет
- Цвет корпуса: зеленый
- Источник питания: сеть
- Страна-производитель: Россия
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дарсонваль
Причина уценки
после ремонта (замена платы ЦБ) Внешний вид: хорошее состояние Спецификация: Тип: дарсонваль Тип насадки: гребень Область применения: для кожи головы Эффект: стимуляция роста волос Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок Количество насадок, шт: 5 Количество насадок, в штуках: 5 Регулировка напряжения: Нет Цвет корпуса: зеленый Источник питания: сеть Страна-производитель: Россия Комплектация: коробка, прибор, насадки 5шт, доки;
Количество насадок
5
Комплектация
аппарат, 5 стеклянных электродов: грибок, капля, лепесток, расческа, Т-образная насадка
Назначение
для лица, для волос
Область применения
тело, лицо, кожа головы
Особенности
регулировка интенсивности
Принцип работы
микротоки
Эффект
очищающий, разглаживающий, стимулирующий
Страна производитель
Китай
Причина уценки: после ремонта (замена платы ЦБ)
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Тип: дарсонваль
- Тип насадки: гребень
- Область применения: для кожи головы
- Эффект: стимуляция роста волос
- Комплектация: Дарсонваль, 5 насадок
- Количество насадок, шт: 5
- Количество насадок, в штуках: 5
- Регулировка напряжения: Нет
- Цвет корпуса: зеленый
- Источник питания: сеть
- Страна-производитель: Россия
Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние – стоимость товара 3063 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 green хорошее состояние