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Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С купить с доставкой в Москве
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Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С

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Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 1
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 2
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 3
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 4
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 5
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 6
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 7
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 8
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 9
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 10
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 11
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 12
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 13
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 14
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 15
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 16
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 17
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 18
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 19
Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Мощность, Вт
1800
Максимальная температура
600 град.
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 1
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 2
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 3
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 4
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 5
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 6
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 7
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 8
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 9
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 10
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 11
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 12
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 13
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 14
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 15
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 16
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 17
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 18
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 19
  • Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641123
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
20.6
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
50 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Ширина, см
8.5
В кейсе
да
Мощность, Вт
1800
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
600 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х11
Вес, кг.
2.09

Описание товара Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С

Технический фен Makita HG6031VK может использоваться для удаления лакокрасочных покрытий, нагрева, выжигания и выполнения широкого круга других задач. Для регулировки интенсивности воздушного потока и температурного режима в оснащение фена входят две скорости и 9 температурных настроек с плавной регулировкой в диапазоне 50-600° C. Эргономичная рукоятка способствует комфортному удержанию инструмента. Makita HG6031VK работает от электросети и обладает кабелем длиной 2 м. В наборе с инструментом поставляются 4 насадки и кейс, в котором удобно хранить все принадлежности.



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Отзывы о товаре Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
20.6
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
50 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Ширина, см
8.5
В кейсе
да
Мощность, Вт
1800
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Максимальная температура
600 град.
Страна производитель
Китай
Описание
Технический фен Makita HG6031VK может использоваться для удаления лакокрасочных покрытий, нагрева, выжигания и выполнения широкого круга других задач. Для регулировки интенсивности воздушного потока и температурного режима в оснащение фена входят две скорости и 9 температурных настроек с плавной регулировкой в диапазоне 50-600° C. Эргономичная рукоятка способствует комфортному удержанию инструмента. Makita HG6031VK работает от электросети и обладает кабелем длиной 2 м. В наборе с инструментом поставляются 4 насадки и кейс, в котором удобно хранить все принадлежности.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Технический фен Makita HG6031VK 1800Вт темп.50-600С - данный товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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