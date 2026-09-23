Уцененный товар Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние, 641110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
витринный образец (не комплект)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%100 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 641110
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100 руб. -83%
600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
витринный образец (не комплект)
Дополнительно
Разъем CON-12pinW
Особенности
переходной кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х1
Вес, г.
100
Описание товара Уцененный товар Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: переходник 1шт
Причина уценки: витринный образец (не комплект)
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
витринный образец (не комплект)
Дополнительно
Разъем CON-12pinW
Особенности
переходной кабель
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: переходник 1шт
Причина уценки: витринный образец (не комплект)
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Уцененный товар Разъем Incar CON-12pinW хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 100 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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