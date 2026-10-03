Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638149
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х27х9
Вес, кг.
2.61
Описание товара Усилитель автомобильный УРАЛ МОЛНИЯ МЛ 1.500
Серия Молния разработана для потребителей, которые хотят получить качественный и надежный продукт по разумной цене. Основные задачи, которые решались при разработке: надежность и качество звучания. Особое внимание было уделено уровню качества комплектующих и проработке конструкции усилителей. Специально разработанный дизайн профиля корпуса для максимального охлаждения. Компьютерное моделирование разводки платы для оптимального согласования компонентов. Удобные винтовые терминалы. Выносной регулятор баса в комплекте.
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