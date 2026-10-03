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Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020)

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Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 1
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 2
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 3
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 4
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 5
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 6
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 7
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 8
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 9
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 10
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 11
Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 1
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 2
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 3
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 4
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 5
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 6
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 7
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 8
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 9
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 10
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 11
  • Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635218
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
232 x 494 x 493 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
394
Материал корпуса
пластик, металл
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х33
Вес, кг.
12.46

Описание товара Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020)

Корпус Silverstone — это высококачественный и универсальный корпус, предназначенный для сборки мощных и производительных компьютерных систем. Он выполнен в стильном черном цвете и изготовлен из качественных материалов, включая пластик и металл, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. С типоразмером Midi-Tower, этот корпус предлагает отличные возможности для установки комплектующих. Он поддерживает широкий спектр форм-факторов материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB и SSI EEB, что делает его идеальным выбором как для стандартных, так и для более продвинутых конфигураций. Одним из ключевых преимуществ корпуса является вместительность. Он способен разместить процессорный кулер высотой до 182 мм и видеокарту длиной до 394 мм, что позволяет использовать мощные охлаждающие системы и графические адаптеры высокого уровня. Корпус оснащён девятью слотами расширения, предоставляя множество возможностей для подключения дополнительных карт и устройств. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два для 3,5-дюймовых устройств, а также три отсека размером 5,25 дюйма для установки различных приводов или аксессуаров. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению веса и более эффективному охлаждению системы. Подсветка (если предусмотрена) придаёт корпусу стильный внешний вид и может быть настроена в соответствии с предпочтениями пользователя. С массой 10,28 кг, корпус Silverstone сочетает компактность и вместительность, что делает его отличным выбором для домашних и офисных компьютеров, а также игровых и рабочих станций.

Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-SED1-B (G41SED1B0000020)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
232 x 494 x 493 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
394
Материал корпуса
пластик, металл
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Silverstone — это высококачественный и универсальный корпус, предназначенный для сборки мощных и производительных компьютерных систем. Он выполнен в стильном черном цвете и изготовлен из качественных материалов, включая пластик и металл, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. С типоразмером Midi-Tower, этот корпус предлагает отличные возможности для установки комплектующих. Он поддерживает широкий спектр форм-факторов материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB и SSI EEB, что делает его идеальным выбором как для стандартных, так и для более продвинутых конфигураций. Одним из ключевых преимуществ корпуса является вместительность. Он способен разместить процессорный кулер высотой до 182 мм и видеокарту длиной до 394 мм, что позволяет использовать мощные охлаждающие системы и графические адаптеры высокого уровня. Корпус оснащён девятью слотами расширения, предоставляя множество возможностей для подключения дополнительных карт и устройств. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два для 3,5-дюймовых устройств, а также три отсека размером 5,25 дюйма для установки различных приводов или аксессуаров. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что способствует лучшему распределению веса и более эффективному охлаждению системы. Подсветка (если предусмотрена) придаёт корпусу стильный внешний вид и может быть настроена в соответствии с предпочтениями пользователя. С массой 10,28 кг, корпус Silverstone сочетает компактность и вместительность, что делает его отличным выбором для домашних и офисных компьютеров, а также игровых и рабочих станций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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