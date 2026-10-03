Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX40HF
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633235
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX40HF
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х8
Вес, кг.
1.04
Описание товара Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1
Matrox Mura MPX40HF 2GB - карта вывода для многодисплейных систем, а не универсальный игровой ускоритель. Она даёт до четырёх независимых выходов с одной платы и ставится в слот PCI Express x16 Gen2 с пропускной способностью до 64 Гбит/с.
Для кого и под какие задачи
- Интеграторы и ИТ-отделы, которые строят диспетчерские, контрол-румы, центры мониторинга, цифровые вывески и презентационные системы с несколькими экранами.
- Сценарии, где нужно вывести картинку на четыре и более дисплея и гибко управлять раскладкой окон, не упираясь в лимит выходов обычной видеокарты.
- Для игр, майнинга и ресурсоёмкого 3D-рендера карта не подходит: у неё другие задачи - стабильный многодисплейный вывод, а не высокий FPS.
Производительность и память
- Модель относится к серии Mura MPX-4/0: это плата только вывода с четырьмя выходами и без входов захвата сигнала.
- Интерфейс PCIe x16 Gen2 обеспечивает дуплексную передачу данных до 64 Гбит/с, этого хватает для одновременной работы всех четырёх каналов в максимальных разрешениях.
- На плате установлено 2 ГБ видеопамяти, рассчитанной на компоновку нескольких HD-источников и сложные раскладки на нескольких экранах.
- Типичное энергопотребление - около 37-38 Вт, поэтому при проектировании системы важно заложить запас по мощности блока питания.
Охлаждение и форм-фактор
- Mura MPX40HF - однослотовая карта PCIe; это позволяет ставить несколько таких плат в один сервер или рабочую станцию и наращивать число выходов.
- Карта рассчитана на эксплуатацию при температуре от 0 до 35-40 °C и влажности 20-80% без конденсации, поэтому корпус должен обеспечивать нормальную вентиляцию зоны слотов.
- Перед покупкой стоит проверить длину платы, наличие полноразмерного PCIe x16 Gen2 и свободного пространства вокруг слота для обдува.
Подключения и дисплеи
- Карта даёт до четырёх выходов на дисплеи; через комплектные адаптеры используются SL-DVI-I и D-Sub (RGB/VGA) на стороне мониторов.
- Максимальное разрешение на каждый дисплей - до 2048?1152 по SL-DVI и до 2048?1536 по аналоговому RGB/VGA при 60 Гц.
- При установке нескольких карт Mura MPX40HF в одну систему можно собрать многодисплейную конфигурацию с числом экранов, доходящим до нескольких десятков.
Важно знать перед покупкой
- Для нормальной работы нужен сервер или рабочая станция с слотом PCIe x16 Gen2, блоком питания с запасом примерно 40-50 Вт под эту карту и продуманной вентиляцией для круглосуточной нагрузки.
- Модель не заменит игровые или профессиональные GPU для CAD/3D: её смысл именно в управлении многодисплейными системами отображения с большим числом выходов и стабильным выводом картинки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX40HF
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Matrox Mura MPX40HF 2GB - карта вывода для многодисплейных систем, а не универсальный игровой ускоритель. Она даёт до четырёх независимых выходов с одной платы и ставится в слот PCI Express x16 Gen2 с пропускной способностью до 64 Гбит/с.
Для кого и под какие задачи
- Интеграторы и ИТ-отделы, которые строят диспетчерские, контрол-румы, центры мониторинга, цифровые вывески и презентационные системы с несколькими экранами.
- Сценарии, где нужно вывести картинку на четыре и более дисплея и гибко управлять раскладкой окон, не упираясь в лимит выходов обычной видеокарты.
- Для игр, майнинга и ресурсоёмкого 3D-рендера карта не подходит: у неё другие задачи - стабильный многодисплейный вывод, а не высокий FPS.
Производительность и память
- Модель относится к серии Mura MPX-4/0: это плата только вывода с четырьмя выходами и без входов захвата сигнала.
- Интерфейс PCIe x16 Gen2 обеспечивает дуплексную передачу данных до 64 Гбит/с, этого хватает для одновременной работы всех четырёх каналов в максимальных разрешениях.
- На плате установлено 2 ГБ видеопамяти, рассчитанной на компоновку нескольких HD-источников и сложные раскладки на нескольких экранах.
- Типичное энергопотребление - около 37-38 Вт, поэтому при проектировании системы важно заложить запас по мощности блока питания.
Охлаждение и форм-фактор
- Mura MPX40HF - однослотовая карта PCIe; это позволяет ставить несколько таких плат в один сервер или рабочую станцию и наращивать число выходов.
- Карта рассчитана на эксплуатацию при температуре от 0 до 35-40 °C и влажности 20-80% без конденсации, поэтому корпус должен обеспечивать нормальную вентиляцию зоны слотов.
- Перед покупкой стоит проверить длину платы, наличие полноразмерного PCIe x16 Gen2 и свободного пространства вокруг слота для обдува.
Подключения и дисплеи
- Карта даёт до четырёх выходов на дисплеи; через комплектные адаптеры используются SL-DVI-I и D-Sub (RGB/VGA) на стороне мониторов.
- Максимальное разрешение на каждый дисплей - до 2048?1152 по SL-DVI и до 2048?1536 по аналоговому RGB/VGA при 60 Гц.
- При установке нескольких карт Mura MPX40HF в одну систему можно собрать многодисплейную конфигурацию с числом экранов, доходящим до нескольких десятков.
Важно знать перед покупкой
- Для нормальной работы нужен сервер или рабочая станция с слотом PCIe x16 Gen2, блоком питания с запасом примерно 40-50 Вт под эту карту и продуманной вентиляцией для круглосуточной нагрузки.
- Модель не заменит игровые или профессиональные GPU для CAD/3D: её смысл именно в управлении многодисплейными системами отображения с большим числом выходов и стабильным выводом картинки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные
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