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Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1

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Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 1
Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 2
Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 3
Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 4
Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 5
Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 6
Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 7
Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 8
Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX40HF
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 1
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 2
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 3
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 4
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 5
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 6
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 7
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 8
  • Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633235
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Характеристики

Бренд
Matrox
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX40HF
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х8
Вес, кг.
1.04

Описание товара Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1

Matrox Mura MPX40HF 2GB - карта вывода для многодисплейных систем, а не универсальный игровой ускоритель. Она даёт до четырёх независимых выходов с одной платы и ставится в слот PCI Express x16 Gen2 с пропускной способностью до 64 Гбит/с.

Для кого и под какие задачи

  • Интеграторы и ИТ-отделы, которые строят диспетчерские, контрол-румы, центры мониторинга, цифровые вывески и презентационные системы с несколькими экранами.
  • Сценарии, где нужно вывести картинку на четыре и более дисплея и гибко управлять раскладкой окон, не упираясь в лимит выходов обычной видеокарты.
  • Для игр, майнинга и ресурсоёмкого 3D-рендера карта не подходит: у неё другие задачи - стабильный многодисплейный вывод, а не высокий FPS.

Производительность и память

  • Модель относится к серии Mura MPX-4/0: это плата только вывода с четырьмя выходами и без входов захвата сигнала.
  • Интерфейс PCIe x16 Gen2 обеспечивает дуплексную передачу данных до 64 Гбит/с, этого хватает для одновременной работы всех четырёх каналов в максимальных разрешениях.
  • На плате установлено 2 ГБ видеопамяти, рассчитанной на компоновку нескольких HD-источников и сложные раскладки на нескольких экранах.
  • Типичное энергопотребление - около 37-38 Вт, поэтому при проектировании системы важно заложить запас по мощности блока питания.

Охлаждение и форм-фактор

  • Mura MPX40HF - однослотовая карта PCIe; это позволяет ставить несколько таких плат в один сервер или рабочую станцию и наращивать число выходов.
  • Карта рассчитана на эксплуатацию при температуре от 0 до 35-40 °C и влажности 20-80% без конденсации, поэтому корпус должен обеспечивать нормальную вентиляцию зоны слотов.
  • Перед покупкой стоит проверить длину платы, наличие полноразмерного PCIe x16 Gen2 и свободного пространства вокруг слота для обдува.

Подключения и дисплеи

  • Карта даёт до четырёх выходов на дисплеи; через комплектные адаптеры используются SL-DVI-I и D-Sub (RGB/VGA) на стороне мониторов.
  • Максимальное разрешение на каждый дисплей - до 2048?1152 по SL-DVI и до 2048?1536 по аналоговому RGB/VGA при 60 Гц.
  • При установке нескольких карт Mura MPX40HF в одну систему можно собрать многодисплейную конфигурацию с числом экранов, доходящим до нескольких десятков.

Важно знать перед покупкой

  • Для нормальной работы нужен сервер или рабочая станция с слотом PCIe x16 Gen2, блоком питания с запасом примерно 40-50 Вт под эту карту и продуманной вентиляцией для круглосуточной нагрузки.
  • Модель не заменит игровые или профессиональные GPU для CAD/3D: её смысл именно в управлении многодисплейными системами отображения с большим числом выходов и стабильным выводом картинки.



Теги товара: Бесшумные

Отзывы о товаре Видеокарта Matrox MURA-MPX40HF 2GB1




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Характеристики
Бренд
Matrox
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
MURA-MPX40HF
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
2048x1536
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Matrox Mura MPX40HF 2GB - карта вывода для многодисплейных систем, а не универсальный игровой ускоритель. Она даёт до четырёх независимых выходов с одной платы и ставится в слот PCI Express x16 Gen2 с пропускной способностью до 64 Гбит/с.

Для кого и под какие задачи

  • Интеграторы и ИТ-отделы, которые строят диспетчерские, контрол-румы, центры мониторинга, цифровые вывески и презентационные системы с несколькими экранами.
  • Сценарии, где нужно вывести картинку на четыре и более дисплея и гибко управлять раскладкой окон, не упираясь в лимит выходов обычной видеокарты.
  • Для игр, майнинга и ресурсоёмкого 3D-рендера карта не подходит: у неё другие задачи - стабильный многодисплейный вывод, а не высокий FPS.

Производительность и память

  • Модель относится к серии Mura MPX-4/0: это плата только вывода с четырьмя выходами и без входов захвата сигнала.
  • Интерфейс PCIe x16 Gen2 обеспечивает дуплексную передачу данных до 64 Гбит/с, этого хватает для одновременной работы всех четырёх каналов в максимальных разрешениях.
  • На плате установлено 2 ГБ видеопамяти, рассчитанной на компоновку нескольких HD-источников и сложные раскладки на нескольких экранах.
  • Типичное энергопотребление - около 37-38 Вт, поэтому при проектировании системы важно заложить запас по мощности блока питания.

Охлаждение и форм-фактор

  • Mura MPX40HF - однослотовая карта PCIe; это позволяет ставить несколько таких плат в один сервер или рабочую станцию и наращивать число выходов.
  • Карта рассчитана на эксплуатацию при температуре от 0 до 35-40 °C и влажности 20-80% без конденсации, поэтому корпус должен обеспечивать нормальную вентиляцию зоны слотов.
  • Перед покупкой стоит проверить длину платы, наличие полноразмерного PCIe x16 Gen2 и свободного пространства вокруг слота для обдува.

Подключения и дисплеи

  • Карта даёт до четырёх выходов на дисплеи; через комплектные адаптеры используются SL-DVI-I и D-Sub (RGB/VGA) на стороне мониторов.
  • Максимальное разрешение на каждый дисплей - до 2048?1152 по SL-DVI и до 2048?1536 по аналоговому RGB/VGA при 60 Гц.
  • При установке нескольких карт Mura MPX40HF в одну систему можно собрать многодисплейную конфигурацию с числом экранов, доходящим до нескольких десятков.

Важно знать перед покупкой

  • Для нормальной работы нужен сервер или рабочая станция с слотом PCIe x16 Gen2, блоком питания с запасом примерно 40-50 Вт под эту карту и продуманной вентиляцией для круглосуточной нагрузки.
  • Модель не заменит игровые или профессиональные GPU для CAD/3D: её смысл именно в управлении многодисплейными системами отображения с большим числом выходов и стабильным выводом картинки.


Теги товара: Бесшумные
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