Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)
**Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Pro** Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Pro — это мощный и надёжный маршрутизатор, который станет идеальным выбором для тех, кто ищет профессиональное решение для своей сети. * **Тип:** роутер (маршрутизатор). * **Монтаж в стойку 19 дюймов:** да, что обеспечивает удобство и компактность при установке в серверных помещениях. * **Количество портов LAN 10/100/1000 Мбит/с:** 2 порта RJ45, что позволяет подключить различные устройства к сети. * **Дополнительные порты:** 2 порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с, что обеспечивает высокую пропускную способность и возможность подключения к высокоскоростным линиям связи. * **Процессор:** 4 ядра, что гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. * **Вход USP-RPS DC:** наличие этого входа позволяет использовать внешний источник питания, что повышает надёжность и стабильность работы устройства. UniFi Next-Generation Gateway Pro от Ubiquiti — это идеальное решение для тех, кто ценит качество, надёжность и высокую производительность. С этим маршрутизатором вы сможете создать эффективную и безопасную сеть, которая будет соответствовать вашим требованиям и ожиданиям.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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