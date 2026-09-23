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Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)

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Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) - фото 3
Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) - фото 4
Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) - фото 1
  • Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) - фото 2
  • Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) - фото 3
  • Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) - фото 4
  • Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 620 руб. 
Начислим 1002 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)
62 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Bluetooth, Ethernet, UniFi Network Controller версия: 5.14.11, или более поздняя
Маршрутизатор
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х23
Вес, кг.
5.3

Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)

**Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Pro** Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Pro — это мощный и надёжный маршрутизатор, который станет идеальным выбором для тех, кто ищет профессиональное решение для своей сети. * **Тип:** роутер (маршрутизатор). * **Монтаж в стойку 19 дюймов:** да, что обеспечивает удобство и компактность при установке в серверных помещениях. * **Количество портов LAN 10/100/1000 Мбит/с:** 2 порта RJ45, что позволяет подключить различные устройства к сети. * **Дополнительные порты:** 2 порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с, что обеспечивает высокую пропускную способность и возможность подключения к высокоскоростным линиям связи. * **Процессор:** 4 ядра, что гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. * **Вход USP-RPS DC:** наличие этого входа позволяет использовать внешний источник питания, что повышает надёжность и стабильность работы устройства. UniFi Next-Generation Gateway Pro от Ubiquiti — это идеальное решение для тех, кто ценит качество, надёжность и высокую производительность. С этим маршрутизатором вы сможете создать эффективную и безопасную сеть, которая будет соответствовать вашим требованиям и ожиданиям.

Отзывы о товаре Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Поддержка IPv6
да
Количество SFP-портов
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Bluetooth, Ethernet, UniFi Network Controller версия: 5.14.11, или более поздняя
Маршрутизатор
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Pro** Ubiquiti UniFi Next-Generation Gateway Pro — это мощный и надёжный маршрутизатор, который станет идеальным выбором для тех, кто ищет профессиональное решение для своей сети. * **Тип:** роутер (маршрутизатор). * **Монтаж в стойку 19 дюймов:** да, что обеспечивает удобство и компактность при установке в серверных помещениях. * **Количество портов LAN 10/100/1000 Мбит/с:** 2 порта RJ45, что позволяет подключить различные устройства к сети. * **Дополнительные порты:** 2 порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с, что обеспечивает высокую пропускную способность и возможность подключения к высокоскоростным линиям связи. * **Процессор:** 4 ядра, что гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. * **Вход USP-RPS DC:** наличие этого входа позволяет использовать внешний источник питания, что повышает надёжность и стабильность работы устройства. UniFi Next-Generation Gateway Pro от Ubiquiti — это идеальное решение для тех, кто ценит качество, надёжность и высокую производительность. С этим маршрутизатором вы сможете создать эффективную и безопасную сеть, которая будет соответствовать вашим требованиям и ожиданиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO) – стоимость товара 62620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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