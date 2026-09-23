Умная лампа TP-Link Tapo L510E
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Характеристики
Тип товара
Умная лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%620 руб. 1 129 руб.
В наличии
Код товара: 627229
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
620 руб. -45%
1 129 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампа
Возможности
дистанционное управление
Дополнительно
напряжение 220В, Цоколь лампы E27,Светосила 806 lm
Комплектация
документация
Напряжение, В
220-240
Световой поток
806
Цветовая температура
2700 K
Цоколь
E27
Энергопотребление
8.7 Вт
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
Управление устройством
Wi-Fi Tapo
Приложение для управления
Tapo, VK, Яндекс
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
318
Описание товара Умная лампа TP-Link Tapo L510E
Умная лампа TP-Link Tapo L510E станет отличным выбором для любителей высокотехнологичных устройств. Управлять источником света можно с помощью мобильного приложения или голоса. Пользователю доступны масса настроек и функций – режим дня и ночи, изменение яркости, установка режима отсутствия и программирование по расписанию. Кроме того, реализована возможность управления лампой TP-Link голосовыми командами при использовании Яндекс Алисы, Mail.ru Маруси или Google Ассистента.
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Бренд
TP-link
Тип товара
Умная лампа
Возможности
дистанционное управление
Дополнительно
напряжение 220В, Цоколь лампы E27,Светосила 806 lm
Комплектация
документация
Напряжение, В
220-240
Световой поток
806
Цветовая температура
2700 K
Цоколь
E27
Энергопотребление
8.7 Вт
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
Управление устройством
Wi-Fi Tapo
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Приложение для управления
Tapo, VK, Яндекс
Умная лампа TP-Link Tapo L510E станет отличным выбором для любителей высокотехнологичных устройств. Управлять источником света можно с помощью мобильного приложения или голоса. Пользователю доступны масса настроек и функций – режим дня и ночи, изменение яркости, установка режима отсутствия и программирование по расписанию. Кроме того, реализована возможность управления лампой TP-Link голосовыми командами при использовании Яндекс Алисы, Mail.ru Маруси или Google Ассистента.
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Умная лампа TP-Link Tapo L510E - данный товар вы можете купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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