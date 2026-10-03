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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622228
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Описание товара Гарнитура Yealink WH67 UC черный (306578)
Yealink WH67 - это наушники с двумя микрофонами, обеспечивающие качество звука HD и защиту от внешнего шума. Автоматический контроль уровня шума (AGC) и цифровой процессор (DSP) усиливают звуки низкой интенсивности, улучшая качество звука. Динамический эквалайзер, активная защита слуха и технология звукового барьера на обоих микрофонах дополняют качество звука Yealink WH67. Благодаря радиусу действия до 160 метров вы можете свободно передвигаться во время разговора. Световой сигнал (индикатор занятости) предупреждает окружающих, когда вы говорите. База с 4-дюймовым экраном позволяет управлять вызовами, заряжать мобильный телефон или совершать звонки в режиме громкой связи.
Yealink WH67 - это наушники с двумя микрофонами, обеспечивающие качество звука HD и защиту от внешнего шума. Автоматический контроль уровня шума (AGC) и цифровой процессор (DSP) усиливают звуки низкой интенсивности, улучшая качество звука. Динамический эквалайзер, активная защита слуха и технология звукового барьера на обоих микрофонах дополняют качество звука Yealink WH67. Благодаря радиусу действия до 160 метров вы можете свободно передвигаться во время разговора. Световой сигнал (индикатор занятости) предупреждает окружающих, когда вы говорите. База с 4-дюймовым экраном позволяет управлять вызовами, заряжать мобильный телефон или совершать звонки в режиме громкой связи.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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