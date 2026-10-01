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Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0)

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Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 1
Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 2
Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 3
Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 4
Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel C256
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
34 020 руб.  55 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621947
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel C256
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
HDMI, VGA, 1xPS/2, 4xUSB3.2
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0)

Серверная материнская плата Asus - P12R-E, ATX, Intel C256, 1xLGA 1200, DDR4 до 128ГБ, 4МБ Flash, 2x1GbE, M.2, VGA, HDMI, 1xPS/2, 8xSATA, 4xUSB3.2, 90SB0A90-M0UAY0



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus P12R-E ATX (90SB0A90-M0UAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel C256
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
HDMI, VGA, 1xPS/2, 4xUSB3.2
Описание
Серверная материнская плата Asus - P12R-E, ATX, Intel C256, 1xLGA 1200, DDR4 до 128ГБ, 4МБ Flash, 2x1GbE, M.2, VGA, HDMI, 1xPS/2, 8xSATA, 4xUSB3.2, 90SB0A90-M0UAY0


Теги товара: atx, с m.2
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Отзывы


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