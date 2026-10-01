Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
980
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
белый
Тип нагрева
3D
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619467
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Дополнительный цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
поддержание тепла
Серия
Philips HD4713/40
Страна производства
Китай
Потребляемая мощность, Вт
980
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
белый
Тип нагрева
3D
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
нет
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
60
Программы приготовления
каша, варка, приготовление на пару, жарка, запекание
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
дисплей, регулировка времени приготовления, регулировка температуры, съемная верхняя крышка, 3D нагрев, отложенный старт
Комплектация
мультиварка, мерный стакан, пароварка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х24
Вес, кг.
6.75
Описание товара Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый
Простота приготовления вкусных блюд 24/7. Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами. Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному шеф-повару, работающему круглосуточно и без выходных!
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мультиварка
Дополнительный цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
поддержание тепла
Серия
Philips HD4713/40
Страна производства
Китай
Потребляемая мощность, Вт
980
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
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Цвет
белый
Тип нагрева
3D
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
нет
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
60
Программы приготовления
каша, варка, приготовление на пару, жарка, запекание
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
дисплей, регулировка времени приготовления, регулировка температуры, съемная верхняя крышка, 3D нагрев, отложенный старт
Комплектация
мультиварка, мерный стакан, пароварка
Страна производитель
Китай
Простота приготовления вкусных блюд 24/7. Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами. Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному шеф-повару, работающему круглосуточно и без выходных!
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, мультиварки-медленноварки, с керамической чашей
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, мультиварки-медленноварки, с керамической чашей
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