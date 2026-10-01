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Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый

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Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 1
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 2
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 3
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 4
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 5
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 6
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 7
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 8
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 9
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 10
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 11
Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
980
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
белый
Тип нагрева
3D
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
60
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 1
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 2
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 3
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 4
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 5
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 6
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 7
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 8
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 9
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 10
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 11
  • Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619467
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мультиварка
Дополнительный цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
поддержание тепла
Серия
Philips HD4713/40
Страна производства
Китай
Потребляемая мощность, Вт
980
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
белый
Тип нагрева
3D
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
нет
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
60
Программы приготовления
каша, варка, приготовление на пару, жарка, запекание
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
дисплей, регулировка времени приготовления, регулировка температуры, съемная верхняя крышка, 3D нагрев, отложенный старт
Комплектация
мультиварка, мерный стакан, пароварка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х24
Вес, кг.
6.75

Описание товара Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый

Простота приготовления вкусных блюд 24/7. Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами. Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному шеф-повару, работающему круглосуточно и без выходных!

Отзывы о товаре Мультиварка Philips HD4713/40 5л 980Вт белый/серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мультиварка
Дополнительный цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
поддержание тепла
Серия
Philips HD4713/40
Страна производства
Китай
Потребляемая мощность, Вт
980
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3.5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Развернуть
Цвет
белый
Тип нагрева
3D
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
нет
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
60
Программы приготовления
каша, варка, приготовление на пару, жарка, запекание
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
дисплей, регулировка времени приготовления, регулировка температуры, съемная верхняя крышка, 3D нагрев, отложенный старт
Комплектация
мультиварка, мерный стакан, пароварка
Страна производитель
Китай
Описание
Простота приготовления вкусных блюд 24/7. Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами. Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному шеф-повару, работающему круглосуточно и без выходных!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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