Геймпад Xbox Black (QAT-00006)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Общее количество кнопок
15
Интерфейс
USB, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
4 640 руб.
7 590
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615942
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ознакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox (Model 1914) и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Вы больше не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Быстрое сопряжение, воспроизведение и переключение между устройствами, включая Xbox Series X;S, Xbox One, ПК с Windows 10, Android и iOS. Используется технология Xbox Wireless и Bluetooth для беспроводной игры на консоли, ПК, мобильных телефонах и планшетах. Подключайте к стереогнезду 3.5 мм любую совместимую гарнитуру.
ознакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox (Model 1914) и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Вы больше не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Быстрое сопряжение, воспроизведение и переключение между устройствами, включая Xbox Series X;S, Xbox One, ПК с Windows 10, Android и iOS. Используется технология Xbox Wireless и Bluetooth для беспроводной игры на консоли, ПК, мобильных телефонах и планшетах. Подключайте к стереогнезду 3.5 мм любую совместимую гарнитуру.
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