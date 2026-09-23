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Геймпад Xbox Black (QAT-00006) купить с доставкой в Москве
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Геймпад Xbox Black (QAT-00006)

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Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - фото 1
Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - фото 2
Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - фото 3
Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Общее количество кнопок
15
Интерфейс
USB, Bluetooth
  • Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - фото 1
  • Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - фото 2
  • Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - фото 3
  • Геймпад Xbox Black (QAT-00006) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
4 640 руб.  7 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615942
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Характеристики

Бренд
Xbox
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Аналоговые стики
Да
Общее количество кнопок
15
Интерфейс
USB, Bluetooth
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
460

Описание товара Геймпад Xbox Black (QAT-00006)

ознакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox (Model 1914) и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Вы больше не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Быстрое сопряжение, воспроизведение и переключение между устройствами, включая Xbox Series X;S, Xbox One, ПК с Windows 10, Android и iOS. Используется технология Xbox Wireless и Bluetooth для беспроводной игры на консоли, ПК, мобильных телефонах и планшетах. Подключайте к стереогнезду 3.5 мм любую совместимую гарнитуру.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Xbox Black (QAT-00006)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xbox
Тип товара
Аксессуар
Цвет
черный
Аналоговые стики
Да
Общее количество кнопок
15
Интерфейс
USB, Bluetooth
Материал исполнения
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
ознакомьтесь с модернизированным дизайном беспроводного геймпада Xbox (Model 1914) и насладитесь его фигурными поверхностями и изысканной геометрией, которые повышают комфорт во время игры. Вы больше не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Быстрое сопряжение, воспроизведение и переключение между устройствами, включая Xbox Series X;S, Xbox One, ПК с Windows 10, Android и iOS. Используется технология Xbox Wireless и Bluetooth для беспроводной игры на консоли, ПК, мобильных телефонах и планшетах. Подключайте к стереогнезду 3.5 мм любую совместимую гарнитуру.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
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Отзывы


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