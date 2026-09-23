duwi Адаптер c кнопкой
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Характеристики
Описание товара duwi Адаптер c кнопкой
Адаптер duwi c кнопкой на европейскую и азиатскую вилку с заземлением 16А 230В 3680Вт IP20 белый 26956 4 предназначен для подключения устройств со штекером UK/US/CN к обычной российской (европейской) розетке типа C, что значительно упростит эксплуатацию бытовых приборов в любой стране мира. Качественный пластик, латунные токопроводящие материалы способный выдерживать высокие температуры. Разъем переходника рассчитан на следующие типы розеток: А (Япония, Америка), С (Европа и Россия), G (Англия), I (Австралия, Новая Зеландия). Евро переходник предназначен для подключения приборов с вилкой азиатского и североамериканского стандартов к обычной российской (европейской) розетке. Подходит для плоских (азиатских, американских) вилок. Значительно упростит эксплуатацию бытовых приборов в любой стране мира. Позволит легко подсоединить к сети ноутбук, мобильный телефон, смартфон, MP3-плеер, цифровой фотоаппарат и многое другое. Предназначен для сетей 125-250 В и нагрузкой до 16 А.
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