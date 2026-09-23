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duwi Адаптер c кнопкой купить с доставкой в Москве
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duwi Адаптер c кнопкой

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптар
  • duwi Адаптер c кнопкой - фото 1
  • duwi Адаптер c кнопкой - фото 2
  • duwi Адаптер c кнопкой - фото 3
  • duwi Адаптер c кнопкой - фото 4
  • duwi Адаптер c кнопкой - фото 5
  • duwi Адаптер c кнопкой - фото 6
  • duwi Адаптер c кнопкой - фото 7
  • duwi Адаптер c кнопкой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
300 руб.  450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615182
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Самовывоз в Москве
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duwi Адаптер c кнопкой
300 руб. -33%
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Duwi
Тип товара
Адаптар
вид материала
пластик
Высота устройства
140
Глубина устройства
40
Защитный (заземляющий) контакт
да
Номинальная мощность с
16
Номинальный ток штепсельной розетки
16
применяется с кнопкой, клавишей
да
Цвет элементов управления
белый
Ширина устройства
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
15

Описание товара duwi Адаптер c кнопкой

Адаптер duwi c кнопкой на европейскую и азиатскую вилку с заземлением 16А 230В 3680Вт IP20 белый 26956 4 предназначен для подключения устройств со штекером UK/US/CN к обычной российской (европейской) розетке типа C, что значительно упростит эксплуатацию бытовых приборов в любой стране мира. Качественный пластик, латунные токопроводящие материалы способный выдерживать высокие температуры. Разъем переходника рассчитан на следующие типы розеток: А (Япония, Америка), С (Европа и Россия), G (Англия), I (Австралия, Новая Зеландия). Евро переходник предназначен для подключения приборов с вилкой азиатского и североамериканского стандартов к обычной российской (европейской) розетке. Подходит для плоских (азиатских, американских) вилок. Значительно упростит эксплуатацию бытовых приборов в любой стране мира. Позволит легко подсоединить к сети ноутбук, мобильный телефон, смартфон, MP3-плеер, цифровой фотоаппарат и многое другое. Предназначен для сетей 125-250 В и нагрузкой до 16 А.

Отзывы о товаре duwi Адаптер c кнопкой




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Характеристики
Бренд
Duwi
Тип товара
Адаптар
вид материала
пластик
Высота устройства
140
Глубина устройства
40
Защитный (заземляющий) контакт
да
Номинальная мощность с
16
Номинальный ток штепсельной розетки
16
применяется с кнопкой, клавишей
да
Цвет элементов управления
белый
Ширина устройства
125
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер duwi c кнопкой на европейскую и азиатскую вилку с заземлением 16А 230В 3680Вт IP20 белый 26956 4 предназначен для подключения устройств со штекером UK/US/CN к обычной российской (европейской) розетке типа C, что значительно упростит эксплуатацию бытовых приборов в любой стране мира. Качественный пластик, латунные токопроводящие материалы способный выдерживать высокие температуры. Разъем переходника рассчитан на следующие типы розеток: А (Япония, Америка), С (Европа и Россия), G (Англия), I (Австралия, Новая Зеландия). Евро переходник предназначен для подключения приборов с вилкой азиатского и североамериканского стандартов к обычной российской (европейской) розетке. Подходит для плоских (азиатских, американских) вилок. Значительно упростит эксплуатацию бытовых приборов в любой стране мира. Позволит легко подсоединить к сети ноутбук, мобильный телефон, смартфон, MP3-плеер, цифровой фотоаппарат и многое другое. Предназначен для сетей 125-250 В и нагрузкой до 16 А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


duwi Адаптер c кнопкой - этот товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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