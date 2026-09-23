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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3

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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 1
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 2
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 3
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 4
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 5
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 6
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 7
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 8
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 9
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
55
Макс. производительность обогрева, кВт
5.3
Макс. производительность охлаждения, кВт
6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
129 191 руб.  161 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615169
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
заглушка, колеса, оконный переходник, пульт ДУ, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
55
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
200
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
55
Макс. производительность обогрева, кВт
5.3
Макс. производительность охлаждения, кВт
6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2300
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
54
Высота внутреннего блока, см
114
Глубина внутреннего блока, см
69.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.29х0.78х0.59
Вес, кг.
59

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3

Самый мощный и самый технологичный прибор в линейке бытовых мобильных кондиционеров. Колоссальная производительность по воздухообмену 1100 м куб./час, и мощность 6 кВт делают прибор незаменимым помощником в офисных, коммерческих, а также больших бытовых помещениях. Модель ELECTROLUX EACM-20 JK/N3 рассчитана на помещения площадью до 55 м кв. Кондиционер имеет пять режимов работы, функцию автоматического распределения воздушного потока, а также две скорости воздушного потока и возможность выбрать его направление – функцию AUTO-SWING. В режиме охлаждения прибор снижает температуру в помещении до 17 со. Работая на обогрев, например в период межсезонья или в ночное время летом, прибор может поддерживать температуру до 30 со. Осушить помещение с повышенным уровнем влажности также возможно с помощью Ice Column – производительность по осушению у кондиционера – до 80 л/сутки. Просто выберите функцию осушения, присоедините дренажный шланг и прибор эффективно справится с ненужной влажностью в помещении.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
заглушка, колеса, оконный переходник, пульт ДУ, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
55
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
200
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
55
Макс. производительность обогрева, кВт
5.3
Макс. производительность охлаждения, кВт
6
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2300
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внутреннего блока, см
54
Высота внутреннего блока, см
114
Глубина внутреннего блока, см
69.5
Страна производитель
Китай
Описание
Самый мощный и самый технологичный прибор в линейке бытовых мобильных кондиционеров. Колоссальная производительность по воздухообмену 1100 м куб./час, и мощность 6 кВт делают прибор незаменимым помощником в офисных, коммерческих, а также больших бытовых помещениях. Модель ELECTROLUX EACM-20 JK/N3 рассчитана на помещения площадью до 55 м кв. Кондиционер имеет пять режимов работы, функцию автоматического распределения воздушного потока, а также две скорости воздушного потока и возможность выбрать его направление – функцию AUTO-SWING. В режиме охлаждения прибор снижает температуру в помещении до 17 со. Работая на обогрев, например в период межсезонья или в ночное время летом, прибор может поддерживать температуру до 30 со. Осушить помещение с повышенным уровнем влажности также возможно с помощью Ice Column – производительность по осушению у кондиционера – до 80 л/сутки. Просто выберите функцию осушения, присоедините дренажный шланг и прибор эффективно справится с ненужной влажностью в помещении.
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Отзывы


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