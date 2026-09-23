Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый
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Характеристики
Заземление
Да
Напряжение сети, В
220
Номинальная сила тока, А
16
Max нагрузка (Вт)
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%129 руб. 250 руб.
В наличии
Код товара: 615142
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
129 руб. -48%
250 руб.
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Характеристики
Бренд
Заземление
Да
Напряжение сети, В
220
Номинальная сила тока, А
16
Max нагрузка (Вт)
3500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х3
Вес, г.
10
Описание товара Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый
Универсальный переходник с/з белый 16А 250В UNIVersal 1186 изготовлен из негорючего, износостойкого материала в нейтральной белой расцветке. Штифты и токоведущие части внутри корпуса изделия надежно зафиксированы.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Заземление
Да
Напряжение сети, В
220
Номинальная сила тока, А
16
Max нагрузка (Вт)
3500
Страна производитель
Китай
Универсальный переходник с/з белый 16А 250В UNIVersal 1186 изготовлен из негорючего, износостойкого материала в нейтральной белой расцветке. Штифты и токоведущие части внутри корпуса изделия надежно зафиксированы.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Переходник универсальный UNIVersal с заземлением 16А 250В, белый - по цене 129 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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