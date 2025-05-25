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Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное

12 Отзывы
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Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 1
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 2
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 3
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 4
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 5
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 6
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 7
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 8
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 9
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 10
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 11
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 12
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 13
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 14
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 15
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 16
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 17
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 18
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 19
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 20
Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 1
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 2
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 3
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 4
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 5
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 6
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 7
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 8
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 9
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 10
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 11
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 12
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 13
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 14
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 15
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 16
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 17
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 18
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 19
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 20
  • Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613191
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
2
Особенности
быстрая зарядка, защита от переполюсовки
Световая индикация
Да
Форм-фактор
18650, 18700, 20700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное

Компактный размер делает мощное зарядное устройство handy c2 vape edition подходящим для постоянного ношения с собой, а функция повербанк позволяет заряжать любые гаджеты на ходу. Особый дизайн предотвращает выпадение аккумуляторов, что особенно удобно во время использования в качестве повербанка.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Так себе, зарядка 3500mAh шла 4ч от блока питания 3А не айс в полевых условиях от повербанка с выхода 2,1А также 4 ч.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
крутяк
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Провод лучше бы на type-c конечно сделали для взаимозаменяемости)) а то микро usb почти уже нигде не используется
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. заряжает.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное устройство пришло без брака, работает хорошо, вопросов нет , спасибо !
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично мне нраветца
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все аккуратно упаковано . Соответствует всем заявленным показателям
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, качество лучше знаменитого Феникса.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Андрей У.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю так должно быть или нет, но мне не нравится такая зажимная конструкция могли бы поставить туда пружину .
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2023
Казбек Д.

Достоинства:


Комментарий:
достойная зарядка
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная зарядка на все случаи жизни. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2023
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо бы, чтоб был не только провод usb, но и сама зарядка.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
2
Особенности
быстрая зарядка, защита от переполюсовки
Световая индикация
Да
Форм-фактор
18650, 18700, 20700
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный размер делает мощное зарядное устройство handy c2 vape edition подходящим для постоянного ношения с собой, а функция повербанк позволяет заряжать любые гаджеты на ходу. Особый дизайн предотвращает выпадение аккумуляторов, что особенно удобно во время использования в качестве повербанка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Так себе, зарядка 3500mAh шла 4ч от блока питания 3А не айс в полевых условиях от повербанка с выхода 2,1А также 4 ч.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
крутяк
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Провод лучше бы на type-c конечно сделали для взаимозаменяемости)) а то микро usb почти уже нигде не используется
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. заряжает.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное устройство пришло без брака, работает хорошо, вопросов нет , спасибо !
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично мне нраветца
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все аккуратно упаковано . Соответствует всем заявленным показателям
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, качество лучше знаменитого Феникса.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Андрей У.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю так должно быть или нет, но мне не нравится такая зажимная конструкция могли бы поставить туда пружину .
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2023
Казбек Д.

Достоинства:


Комментарий:
достойная зарядка
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная зарядка на все случаи жизни. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2023
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо бы, чтоб был не только провод usb, но и сама зарядка.


Зарядное устройство Armytek Handy C2 VE 2 канальное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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