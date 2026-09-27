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Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный

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Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 1
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 2
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 3
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 4
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 5
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 6
Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 1
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 2
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 3
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 4
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 5
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 6
  • Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612202
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками нажатием всего одной кнопки. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система Damixa Scandinavian Pure 936000300, черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки 400 мм ежедневные процедуры будут одинаково комфортны для людей любого роста. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками нажатием всего одной кнопки. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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