Душевая система Damixa Apollo 947000300 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Apollo 947000300 черный
Ультра черная душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 235 мм, ручной душ диаметром 125 мм. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений. Наши инженеры рассчитали оптимальное расстояние между форсунками для распределения напора воды равномерно по всей лейке. Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&Clean.
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