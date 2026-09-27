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Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 купить с доставкой в Москве
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Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379

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Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 1
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 2
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 3
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 4
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 5
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 6
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 7
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 8
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 9
Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 1
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 2
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 3
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 4
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 5
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 6
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 7
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 8
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 9
  • Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
810 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605541
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Характеристики

Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х20
Вес, г.
883

Описание товара Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379

Игрушка от бренда Нордпласт Катер-амфибия 379 несомненно понравится вашему ребенку. Катер не тонет, устойчив на воде, не переворачивается. В корпусе катера открывается вместительный отсек для хранения, так что в него ребенок сможет положить другие игрушки и перевезти на другой берег. Яхта не только прекрасно держится на воде, но и отлично передвигается по суше с помощью двух пар удобных колес! Для удобства игры на суше, у яхты имеется место для крепления веревки. Безопасна. Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надежные крепления подвижных элементов.

Отзывы о товаре Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379




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Характеристики
Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Нордпласт Катер-амфибия 379 несомненно понравится вашему ребенку. Катер не тонет, устойчив на воде, не переворачивается. В корпусе катера открывается вместительный отсек для хранения, так что в него ребенок сможет положить другие игрушки и перевезти на другой берег. Яхта не только прекрасно держится на воде, но и отлично передвигается по суше с помощью двух пар удобных колес! Для удобства игры на суше, у яхты имеется место для крепления веревки. Безопасна. Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надежные крепления подвижных элементов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катер-амфибия (Яхта) ( в индивидуальной коробке) 379 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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