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Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
990 руб.
1 044
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602626
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Описание товара Радиоприемник Сигнал Эфир-10 черный
Радиоприемник Эфир 10 станет отличным решением для приобретения. Он позволяет прослушивать не только радиостанции, но и воспроизводить собственную музыку с различных носителей. Модель выпускается в черном цвете, вам понравится ее лаконичный дизайн. Радиоприемник Эфир 10 поддерживает работу в диапазоне FM. Воспроизводимые частоты – от 64 до 108 МГц. Настройка цифрового типа, подобное решение облегчает последующий поиск радиостанций. Модель получила 20 ячеек памяти для обнаруженных радиостанций. Вы сможете сохранить их и быстро переключаться в дальнейшем. Производитель предусмотрел эффект дискосвета, который станет одним из достоинств устройства. Дополнительно присутствует светодиодный фонарь. Он может оказаться полезен при последующей эксплуатации радиоприемника. Данная модель поддерживает подключение накопителей через USB, установку карт памяти SD и micrоSD. Вы сможете воспроизводить с носителей MP3-файлы и прослушивать любимые треки. Поддерживается питание от двух батареек R20, аккумулятора или розетки.
Радиоприемник Эфир 10 станет отличным решением для приобретения. Он позволяет прослушивать не только радиостанции, но и воспроизводить собственную музыку с различных носителей. Модель выпускается в черном цвете, вам понравится ее лаконичный дизайн. Радиоприемник Эфир 10 поддерживает работу в диапазоне FM. Воспроизводимые частоты – от 64 до 108 МГц. Настройка цифрового типа, подобное решение облегчает последующий поиск радиостанций. Модель получила 20 ячеек памяти для обнаруженных радиостанций. Вы сможете сохранить их и быстро переключаться в дальнейшем. Производитель предусмотрел эффект дискосвета, который станет одним из достоинств устройства. Дополнительно присутствует светодиодный фонарь. Он может оказаться полезен при последующей эксплуатации радиоприемника. Данная модель поддерживает подключение накопителей через USB, установку карт памяти SD и micrоSD. Вы сможете воспроизводить с носителей MP3-файлы и прослушивать любимые треки. Поддерживается питание от двух батареек R20, аккумулятора или розетки.
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