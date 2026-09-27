Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-312BT коричневый/бежевый
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Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602616
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Характеристики
Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
185
Глубина, мм
130
Диапазон частот
УКВ, СВ, КВ
Динамики
2
Количество батареек
4
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
поддержка MP3
Тип элементов питания
R20
Цвет
коричневый, бежевый
Ширина, мм
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х15
Вес, кг.
2.3
Описание товара Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-312BT коричневый/бежевый
Радиоприемник БЗРП РП-312BT выполнен в стиле ретро и обеспечивает стабильную связь в нескольких диапазонах. Два динамика выходной мощностью по 3 Вт обеспечивают воспроизведение насыщенного чистого звучания при прослушивании радиостанций. Модуль Bluetooth позволяет воспроизводить аудиоконтент по беспроводной связи со смартфоном или другим оборудованием. Также имеются порт USB и считыватель карты памяти для внешних носителей. Питание БЗРП РП-312BT может выполняться от батареек, аккумулятора или сети. Среди других особенностей отмечаются телескопическая выдвижная антенна и переносная ручка.
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Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Высота, мм
185
Глубина, мм
130
Диапазон частот
УКВ, СВ, КВ
Динамики
2
Количество батареек
4
Настройка частоты
аналоговая
Особенности
поддержка MP3
Тип элементов питания
R20
Цвет
коричневый, бежевый
Ширина, мм
275
Развернуть
Страна производитель
Китай
Радиоприемник БЗРП РП-312BT выполнен в стиле ретро и обеспечивает стабильную связь в нескольких диапазонах. Два динамика выходной мощностью по 3 Вт обеспечивают воспроизведение насыщенного чистого звучания при прослушивании радиостанций. Модуль Bluetooth позволяет воспроизводить аудиоконтент по беспроводной связи со смартфоном или другим оборудованием. Также имеются порт USB и считыватель карты памяти для внешних носителей. Питание БЗРП РП-312BT может выполняться от батареек, аккумулятора или сети. Среди других особенностей отмечаются телескопическая выдвижная антенна и переносная ручка.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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