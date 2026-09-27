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Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный купить с доставкой в Москве
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Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный

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Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 1
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 2
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 3
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 4
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 5
Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 1
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 2
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 3
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 4
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 5
  • Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602615
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Характеристики

Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х16
Вес, кг.
1.23

Описание товара Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный

Радиоприемник БЗРП РП-306 – модель с оптимальными характеристиками, которая подойдет для многих потенциальных покупателей. Корпус черного цвета с ретро-элементами. Цифровой плеер MP3 расширяет возможности данного устройства. БЗРП РП-306 способен воспроизводить музыку в этом формате и подарит вам хорошее настроение. Подключение внешних носителей может осуществляться через разъем SD или USB, вы легко подберете подходящий накопитель для хранения файлов. В корпусе установлена телескопическая антенна, она легко выдвигается и приводится в рабочей состояние. Устройство поддерживает два основных диапазона – FM и AM, удается прослушивать огромное количество радиостанций. Кнопки механического типа, присутствуют и удобные поворотные регуляторы для быстрой настройки. В верхней части установлена ручка, она облегчает дальнейшую переноску. Модель питается от сети 220 В, можно установить батарейки в выделенный отсек для автономной работы.

Отзывы о товаре Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-306 черный




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Характеристики
Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоприемник БЗРП РП-306 – модель с оптимальными характеристиками, которая подойдет для многих потенциальных покупателей. Корпус черного цвета с ретро-элементами. Цифровой плеер MP3 расширяет возможности данного устройства. БЗРП РП-306 способен воспроизводить музыку в этом формате и подарит вам хорошее настроение. Подключение внешних носителей может осуществляться через разъем SD или USB, вы легко подберете подходящий накопитель для хранения файлов. В корпусе установлена телескопическая антенна, она легко выдвигается и приводится в рабочей состояние. Устройство поддерживает два основных диапазона – FM и AM, удается прослушивать огромное количество радиостанций. Кнопки механического типа, присутствуют и удобные поворотные регуляторы для быстрой настройки. В верхней части установлена ручка, она облегчает дальнейшую переноску. Модель питается от сети 220 В, можно установить батарейки в выделенный отсек для автономной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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