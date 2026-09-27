Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602611
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Характеристики
Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
Размеры в упаковке, см
34х24х16
Вес, кг.
2.78
Описание товара Радиоприемник Сигнал БЗРП РП-340 дерево коричневое
БЗРП РП-340 достаточно крупный радиоприемник, который будет идеально смотреться в любом интерьере и дополнит его. Ретро-дизайн приятно удивит покупателя и навеет ностальгией. Подойдет под любой интерьер, благодаря своему дизайну. Находясь на витрине, привлекает внимание покупателей. Радиоприемник обеспечивает уверенный прием сигнала в УКВ/СВ/КВ1-2 диапазонах. Радиоприемник БЗРП РП-340 оснащен двумя динамиками мощностью 5Вт.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Сигнал
Тип товара
Радиоприемники
БЗРП РП-340 достаточно крупный радиоприемник, который будет идеально смотреться в любом интерьере и дополнит его. Ретро-дизайн приятно удивит покупателя и навеет ностальгией. Подойдет под любой интерьер, благодаря своему дизайну. Находясь на витрине, привлекает внимание покупателей. Радиоприемник обеспечивает уверенный прием сигнала в УКВ/СВ/КВ1-2 диапазонах. Радиоприемник БЗРП РП-340 оснащен двумя динамиками мощностью 5Вт.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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